Carrello tubo metallo HT 80M

Comodo aiuto per gli amanti del giardino Il nuovo carrello tubo di Kärcher pone nuovi standard di qualità, design e funzionalità.

L'intelaiatura e il tamburo di questo avvolgitubo sono in acciaio verniciato a polvere, robusti e anticorrosione. Impugnatura ergonomica e antiscivolo, guida tubo, meccanismo ruota libera per arrotolare e srotolare meglio il tubo. Non viene consegnato montato.

Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo angolato
  • Grazie all'attacco del tubo angolato, il tubo non è piegato. Il flusso d'acqua massimo è quindi garantito.
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Con 2 connettori universali per tubi flessibili Plus
Anti scivolo con impugnatura ergonomica
  • Comoda e pratica
Guida tubo per arrotolarlo in sicurezza
  • Facile da usare e comodo
Tamburo avvolgitubo e telaio in acciaio inox
  • Robusto e resistente alla ruggine.
Specifiche

Dati tecnici

Capacità del tubo (m) max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
Colore nero
Peso (kg) 5,8
Peso con imballo (kg) 6,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 420 x 570 x 853

Scope of supply

  • Raccordo tubo: 2 Pezzo(i)
Carrello tubo metallo HT 80M
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
Accessori
