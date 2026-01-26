Carrello tubo metallo HT 80M
Comodo aiuto per gli amanti del giardino Il nuovo carrello tubo di Kärcher pone nuovi standard di qualità, design e funzionalità.
L'intelaiatura e il tamburo di questo avvolgitubo sono in acciaio verniciato a polvere, robusti e anticorrosione. Impugnatura ergonomica e antiscivolo, guida tubo, meccanismo ruota libera per arrotolare e srotolare meglio il tubo. Non viene consegnato montato.
Caratteristiche e vantaggi
Raccordo tubo angolato
- Grazie all'attacco del tubo angolato, il tubo non è piegato. Il flusso d'acqua massimo è quindi garantito.
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Con 2 connettori universali per tubi flessibili Plus
Anti scivolo con impugnatura ergonomica
- Comoda e pratica
Guida tubo per arrotolarlo in sicurezza
- Facile da usare e comodo
Tamburo avvolgitubo e telaio in acciaio inox
- Robusto e resistente alla ruggine.
Specifiche
Dati tecnici
|Capacità del tubo (m)
|max. 80 (1/2") / max. 60 (5/8") / max. 40 (3/4")
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|5,8
|Peso con imballo (kg)
|6,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|420 x 570 x 853
Scope of supply
- Raccordo tubo: 2 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
Accessori
RICAMBI Carrello tubo metallo HT 80M
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.