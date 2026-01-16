Sella portatubo da muro
Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino, completa di supporto per riporre la lancia o la pistola dopo l'uso e di vano per riporre guanti, raccordi porta gomma ed altri accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di riporre ugelli e pistole
Salvaspazio
- Tutto in ordine e a portata di mano
- Compatibile con tutti i tubi da giardino
Materiali robusti
- Durevole e resistente
Pratico vano porta oggetti salva spazio, comodo per guanti da giardino, lance, raccordi.
Montaggio a parete
- Facile da montare a muro
Specifiche
Dati tecnici
|Capacità del tubo (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con imballo (kg)
|0,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|145 x 300 x 305