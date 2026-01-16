Sella portatubo da muro

Robusta e pratica per riporre in ordine il tubo da giardino, completa di supporto per riporre la lancia o la pistola dopo l'uso e di vano per riporre guanti, raccordi porta gomma ed altri accessori.

Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di riporre ugelli e pistole
Salvaspazio
  • Tutto in ordine e a portata di mano
  • Compatibile con tutti i tubi da giardino
Materiali robusti
  • Durevole e resistente
Pratico vano porta oggetti salva spazio, comodo per guanti da giardino, lance, raccordi.
Montaggio a parete
  • Facile da montare a muro
Specifiche

Dati tecnici

Capacità del tubo (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Colore nero
Peso (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 0,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 145 x 300 x 305