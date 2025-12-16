Irrigatore circolare CS 90 spike

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Per superfici e giardini di piccole dimensioni. Robusto irrigatore circolare a scomprasa per superfici scoscese e pendenti. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Con puntale robusto per piantare l'irrigatore anche in discesa
  • Stabile e robusto
Specifiche

Dati tecnici

Portata 24 l/min
Diametro irrigatore da 2 bar 9 m
Diametro irrigatore dar 4 bar 9 m
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 58 x 105 x 243
