Irrigatore circolare CS 90 vario

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Per superfici e giardini di piccole dimensioni. Robusto irrigatore circolare a scomprasa per superfici scoscese e pendenti. Prevede anche l'adattatore per superfici rettangolari. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Con puntale robusto per piantare l'irrigatore anche in discesa
  • Stabile e robusto
Adattatore
  • Per irrigare aree rettangolari (CS 90 Vario)
Specifiche

Dati tecnici

Portata 21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
Diametro irrigatore da 2 bar 9 m
Diametro irrigatore dar 4 bar 9 m
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 113 x 117 x 135
