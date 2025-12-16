Irrigatore circolare CS 90 vario
L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.
Per superfici e giardini di piccole dimensioni. Robusto irrigatore circolare a scomprasa per superfici scoscese e pendenti. Prevede anche l'adattatore per superfici rettangolari. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Con puntale robusto per piantare l'irrigatore anche in discesa
- Stabile e robusto
Adattatore
- Per irrigare aree rettangolari (CS 90 Vario)
Specifiche
Dati tecnici
|Portata
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|Diametro irrigatore da 2 bar
|9 m
|Diametro irrigatore dar 4 bar
|9 m
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|113 x 117 x 135