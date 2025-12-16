Irrigatore rotante RS 120/2
L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.
Irrigatore rotante a 2 braccia. Per superifici e giardini di media grandezza. Angolo di spruzzo regolabile. Compatibile con tutto sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Angolo di spruzzo regolabile
- Per l'iirigazione
Specifiche
Dati tecnici
|Portata
|16 l/min
|Diametro irrigatore da 2 bar
|≤ 8 m
|Diametro irrigatore dar 4 bar
|≤ 12 m
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|200 x 248 x 110