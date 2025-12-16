Irrigatore rotante RS 120/2

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Irrigatore rotante a 2 braccia. Per superifici e giardini di media grandezza. Angolo di spruzzo regolabile. Compatibile con tutto sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Angolo di spruzzo regolabile
  • Per l'iirigazione
Specifiche

Dati tecnici

Portata 16 l/min
Diametro irrigatore da 2 bar ≤ 8 m
Diametro irrigatore dar 4 bar ≤ 12 m
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 200 x 248 x 110
