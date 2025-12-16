Irrigatore rotante RS 130/3
L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.
Irrigatore rotante a 3 braccia in metallo. Per superifici e giardini di media grandezza. Compatibile con tutto sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Braccia in metallo
- Robusta e durevole
Specifiche
Dati tecnici
|Portata
|15,5 l/min
|Diametro irrigatore da 2 bar
|≤ 11 m
|Diametro irrigatore dar 4 bar
|≤ 13 m
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|200 x 248 x 100