Irrigatore rotante RS 130/3

L'utente può scegliere tra le diverse regolazioni di spruzzo di questo irrigatore per trovare la soluzione più adatta al suo giradino, sia esso piccolo, piatto o in pendenza.

Irrigatore rotante a 3 braccia in metallo. Per superifici e giardini di media grandezza. Compatibile con tutto sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
Braccia in metallo
  • Robusta e durevole
Specifiche

Dati tecnici

Portata 15,5 l/min
Diametro irrigatore da 2 bar ≤ 11 m
Diametro irrigatore dar 4 bar ≤ 13 m
Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 200 x 248 x 100
Accessori