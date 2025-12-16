Centralina irrigazione WT 4
Centralina per irrigazione facilmente programmabile. L'irrigazione si aziona e si ferma, secondo gli orari impostati. Con display rimuovibile e prefiltro.
La nuova centralina irrigazione WT 4 è molto facile da usare: è possibile programmare in modo semplice le modalità e le tempistiche di irrigazione. La centralina WT 4 è dotata di display estraibile, manopole di programmazione grandi e di un pannello di controllo molto chiaro ed intuitivo: grazie a queste caratteristiche usarla risulta facile e veloce. La durata massima dell'irrigazione è di 120 minuti. L'irrigazione si aziona e si ferma automaticamente a seconda della programmazione, in questo modo lo spreco è ridotto al minimo. Le centraline di irrigazione Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi a click in commercio. La dotazione di questo prodotto comprende un raccordo rubinetto e un prefiltro. La batteria da 9-Volt non è inclusa.
Caratteristiche e vantaggi
Impostazioni individuali di frequenza d'irrigazioneIrrigazione a richiesta
Avvio e spegnimento automaticiIrrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Display estraibileProgrammazione semplice
Con presa rubinetto da 1" e riduzione a 3/4" con filtro
Spia di programmazione e status batteria
Irrigazione manuale possibile
Irrigazione fino a 120 minuti
Impostazioni individuali di partenza d'irrigazione
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|115 x 120 x 125
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Scope of supply
- Batterie incluse in dotazione: no
Dotazione
- Funziona a batterie
- Numero di batterie: 1 blocco da 9 V
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Abbattimento di piccoli alberi
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
