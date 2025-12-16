La nuova centralina irrigazione WT 4 è molto facile da usare: è possibile programmare in modo semplice le modalità e le tempistiche di irrigazione. La centralina WT 4 è dotata di display estraibile, manopole di programmazione grandi e di un pannello di controllo molto chiaro ed intuitivo: grazie a queste caratteristiche usarla risulta facile e veloce. La durata massima dell'irrigazione è di 120 minuti. L'irrigazione si aziona e si ferma automaticamente a seconda della programmazione, in questo modo lo spreco è ridotto al minimo. Le centraline di irrigazione Kärcher sono compatibili con tutti i sistemi a click in commercio. La dotazione di questo prodotto comprende un raccordo rubinetto e un prefiltro. La batteria da 9-Volt non è inclusa.