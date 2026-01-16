La centralina WT 5 dispone di quattro modalità selezionabili: irrigazione automatica, irrigazione manuale, irrigazione conto alla rovescia, e pausa di 24 ore. In modalità di irrigazione automatica il WT 5 segue gli orari impostati e la durata dell'irrigazione impostati. Il programma d'irrigazione può essere attivato per ogni giorno della settimana e può funzionare fino a due cicli al giorno (mattino e/o sera). La durata massima d'irrigazione è di 120 minuti. La modalità d'irrigazione manuale può essere attivata in qualsiasi momento. In modalità conto alla rovescia, i WT 5 lavorano per un periodo definito, dopodiché si spengono. La pausa di 24 ore consente agli utenti di interrompere il programma di irrigazione automatica per un massimo di 24 ore e possono essere cancellati in qualsiasi momento prima della fine del periodo. Adattatore Tap e pre-filtro inclusi nella fornitura, batteria da 9 volt (non inclusa).