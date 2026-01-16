Centralina irrigazione WT 5
La centralina WT 5 si accende e si spegne in totale indipendenza. Il tempo di irrigazione e la durata possono essere programmati con precisione, come desiderato.
La centralina WT 5 dispone di quattro modalità selezionabili: irrigazione automatica, irrigazione manuale, irrigazione conto alla rovescia, e pausa di 24 ore. In modalità di irrigazione automatica il WT 5 segue gli orari impostati e la durata dell'irrigazione impostati. Il programma d'irrigazione può essere attivato per ogni giorno della settimana e può funzionare fino a due cicli al giorno (mattino e/o sera). La durata massima d'irrigazione è di 120 minuti. La modalità d'irrigazione manuale può essere attivata in qualsiasi momento. In modalità conto alla rovescia, i WT 5 lavorano per un periodo definito, dopodiché si spengono. La pausa di 24 ore consente agli utenti di interrompere il programma di irrigazione automatica per un massimo di 24 ore e possono essere cancellati in qualsiasi momento prima della fine del periodo. Adattatore Tap e pre-filtro inclusi nella fornitura, batteria da 9 volt (non inclusa).
Caratteristiche e vantaggi
Programmabile per giorni della settimane orario e durata (max. 2 irrigazioni al girono)Irrigazione di precisione – pensata per le regioni con restrizione nell'uso dell'acqua.
Display estraibileProgrammazione intuitiva e facile
Stato della batteria visionabile sul display e vano per le batterie di scortaLe programmazioni inserite sono mantenute anche dopo che si è sostituita la batteria.
On/Off Automatico
- Irrigazione programmata e regolare
Irrigazione manuale possibile
- Interruzione irrigazione
Funzione conto alla rovescia per l'irrigazione
- Programmazione ritardata (impostabile con l'interruttore automaico).
Modalità pausa
- Interruzione dell'irigazione per 24 ore
Funzione sicurezza: quando le batterie sono scariche si chiude la valvola e l'irrigazione si ferma
- Timer d'impostazione - imposta il programma e vai in vacanza tranquillo
Raccordo acqua girevole
- Si monta direttamente sul rubinetto
Irrigazione fino a 120 minuti
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|G3/4 + G1
|Pressione max. (bar)
|10
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|112 x 125 x 129
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Scope of supply
- Batterie incluse in dotazione: no
Dotazione
- Erogazione dell'acqua programmabile: 1 Pezzo(i)
- Funziona a batterie
- Numero di batterie: 1 blocco da 9 V
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
