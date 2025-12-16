Sensori pad di ricambio
Sensori pad di ricambio per SensorTimerTM ST 6 eco!ogic e DUO eco!ogic
Sensori pad di ricambio per SensorTimerTM ST 6 eco!ogic e DUO eco!ogic, si consiglia di sostituirli una volta l'anno.
Caratteristiche e vantaggi
Ricettori sostituibili
- Senore sensibile e funzionale
Controllo umidità del terreno
- Per l'iirigazione
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|48 x 12 x 4
Scope of supply
- Sensori pad di ricambio: 2 Pezzo(i)
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino