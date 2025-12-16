Timer per l'irrigazione WT 2
Timer per l'irrigazione WT 2000 completo di due regolatori di flusso che alimentano tre vie separate
Timer per l'irrigazione WT 2 completo di due regolatori di flusso che alimentano tre vie separate. Prevede: presa per rubinetti da 1" riduzione 3/4" dotata di filtro, 3 vie indipendenti, 3 regolatori di flusso indipendenti, timer con regolazione tempo d'innaffiatura: da 5' a 120', al termine del tempo impostato interrompe l'irrigazione. Permette di utilizzare direttamente l'acqua anche se è montato sul rubinetto.
Caratteristiche e vantaggi
2 uscite indepenti e 1 con la centrinaOttimo per collegare 1 rubinetto con filetto G1 a tre tubi
Raccordo rapidoSemplice da montare al rubinetto
Filetto in plasticaMolto robusto
Con presa rubinetto da 1" e riduzione a 3/4" con filtro
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|92 x 225 x 200
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)