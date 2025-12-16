Timer per l'irrigazione WT 2

Timer per l'irrigazione WT 2000 completo di due regolatori di flusso che alimentano tre vie separate

Timer per l'irrigazione WT 2 completo di due regolatori di flusso che alimentano tre vie separate. Prevede: presa per rubinetti da 1" riduzione 3/4" dotata di filtro, 3 vie indipendenti, 3 regolatori di flusso indipendenti, timer con regolazione tempo d'innaffiatura: da 5' a 120', al termine del tempo impostato interrompe l'irrigazione. Permette di utilizzare direttamente l'acqua anche se è montato sul rubinetto.

Caratteristiche e vantaggi
Timer per l'irrigazione WT 2: 2 uscite indepenti e 1 con la centrina
Ottimo per collegare 1 rubinetto con filetto G1 a tre tubi
Timer per l'irrigazione WT 2: Raccordo rapido
Semplice da montare al rubinetto
Timer per l'irrigazione WT 2: Filetto in plastica
Molto robusto
Con presa rubinetto da 1" e riduzione a 3/4" con filtro
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 92 x 225 x 200

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
Accessori