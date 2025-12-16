Raccordo set
I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.
Per raccordare i carrelli porta tubo ai rubinetti. Il set comprende un adattatore per rubinetti in ottone G3/4 con riduttore G1/2, due raccordi universali e un tubo PrimoFlex® da 1,5 m (5/8"). I tubi da giardino della linea di irrigazione Kärcher sono eccezionalmente flessibili, robusti e resistenti alle pieghe. La lunga durata e la facilità d'uso sono una combinazione vincente.
Caratteristiche e vantaggi
1,5 m di tubo PrimoFlex® da 5/8
2 connettori universale 2.645-191.0
- Adatto a tutti i tubi da giardino.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro
|5/8″
|Lunghezza del tubo (m)
|1,5
|Dimensioni del filetto
|G3/4
|Colore
|Giallo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|210 x 210 x 58
Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.