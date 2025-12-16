Raccordo set

I tubi da giardino della linea irrigazione Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e anti piega. I vantaggi: lunga durata e comoda maneggevolezza. Kärcher offre un set di tubi competitivo per questo segmento di mercato.

Per raccordare i carrelli porta tubo ai rubinetti. Il set comprende un adattatore per rubinetti in ottone G3/4 con riduttore G1/2, due raccordi universali e un tubo PrimoFlex® da 1,5 m (5/8"). I tubi da giardino della linea di irrigazione Kärcher sono eccezionalmente flessibili, robusti e resistenti alle pieghe. La lunga durata e la facilità d'uso sono una combinazione vincente.

Caratteristiche e vantaggi
1,5 m di tubo PrimoFlex® da 5/8
2 connettori universale 2.645-191.0
  • Adatto a tutti i tubi da giardino.
Specifiche

Dati tecnici

Diametro 5/8″
Lunghezza del tubo (m) 1,5
Dimensioni del filetto G3/4
Colore Giallo
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 210 x 210 x 58

Se si collega il carrello alla rete idrica di acqua potabile assicurarsi di osservare la normativa EN 1717. Se necessario chiedere informazioni all'ASL di zona.

Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.