Per raccordare i carrelli porta tubo ai rubinetti. Il set comprende un adattatore per rubinetti in ottone G3/4 con riduttore G1/2, due raccordi universali e un tubo PrimoFlex® da 1,5 m (5/8"). I tubi da giardino della linea di irrigazione Kärcher sono eccezionalmente flessibili, robusti e resistenti alle pieghe. La lunga durata e la facilità d'uso sono una combinazione vincente.