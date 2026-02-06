Lavapavimenti professionale KIRA B 50

Lavasciuga pavimenti robotizzata certificata per le attività di pulizia a contatto con il pubblico. Ideale per la pulizia autonoma di aree medio-grandi.

Prima lavasciuga pavimenti Kärcher completamente autonoma. KIRA B 50 è una macchina autonoma, infatti, è in grado di pulire fino a 15.000 m2 al giorno senza intervento umano. La Docking Station la rende completamente automatica: scarica l'acqua, sciacqua il serbatoio, si rifornisce di acqua pulita e ricarica le batterie al Litio. KIRA B 50 garantisce la massima produttività: è in grado di raggiungere il bordo parete con la spazzola laterale senza lasciare zone sporche, il rullo spazzola pre-spazza il pavimento in un solo passaggio e il design compatto permette di muoversi in spazi ristretti. Lo schermo Touch Screen, mediante chiare indicazioni e animazioni, consente il facile utilizzo e configurazione. La macchina è dotata del sistema "impara e ripeti" che consente di configurarla autonomamente. KIRA B 50 è certificata nel rispetto dei più recenti standard industriali e di sicurezza: completo e affidabile sistema di navigazione, aggiramento degli ostacoli, sensori high-tech, portale web per report funzionlae e gestione delle notifiche. Il portale web offre in tempo reale un dettagliato report sulle operazioni svolte, le informazioni sono accessibili anche da smartphone e tablet.

Caratteristiche e vantaggi
Operazione semplice
  • Controllo sicuro di tutte le funzioni del dispositivo tramite il display touch.
  • Guida passo passo per un utilizzo intuitivo.
  • Installazione semplice per un utilizzo facile del robot anche senza conoscenze specifiche.
Navigazoine robusta e affidabile
  • Sensori ad alte prestazioni con rilevamento a 360° dell'ambiente e monitoraggio laterale.
  • Sistema per evitare in modo sicuro le collisioni e gli ostacoli.
  • Manovre intelligenti in caso di sbarramenti del passaggio.
Docking station
  • Permette operazioni completamente automatizzate.
  • Le risorse possono essere ricaricate in modo autonomo da un robot (riempimento di acqua fresca, scarico di acqua sporca, risciacquo del serbatoio, ricarica della batteria).
  • Opzionalmente, il robot può anche funzionare senza la docking station.
Certificato di sicurezza
  • Rilevamento sicuro e senza contatto di ostacoli, dislivelli e persone.
  • Certificazione di sicurezza secondo la norma IEC 63327.
  • Adatto al funzionamento in aree ad alto traffico.
Apprendimento rapido di percorsi autonomi
  • Insegnamento intuitivo dei percorsi di pulizia.
  • Funzione Teach & Repeat per l'apprendimento manuale di percorsi precisi in spazi ristretti.
  • Funzione Smart Fill per la pianificazione autonoma del percorso in ampi spazi aperti.
Modifica intuitiva del percorso
  • Dopo la creazione del percorso, tutti i parametri di pulizia possono essere facilmente regolati.
  • Creazione di percorsi di pulizia interconnessi.
  • Aggiungere zone vietate, filtri di velocità, zone vietate alla pulizia, zone con clacson e zone di interazione.
Portale web
  • Accesso remoto a informazioni dettagliate tramite Kärcher Equipment Management.
  • Include resoconti di pulizia, notifiche, stato del dispositivo e molto altro.
  • Invia messaggi di notifica e di status ai dispositivi mobili
Spazzola laterale integrata
  • Consente una pulizia accurata fino al bordo.
  • Trasporta lo sporco direttamente nel canale di pulizia.
  • Riduce il lavoro manuale al minimo.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Potenza nominale di ingresso (W) 1600
Motore di trazione di potenza (W) 560
Potenza turbina (W) 630
Potenza motore a spazzole (W) 600
Ampiezza lavaggio (mm) 550
Pressione di contatto della spazzola (g/cm²) 80
Velocità della spazzola (rpm) 1200
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 750
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 55 / 55
Serbatoio detergente (l) 5
Contenitore per lo sporco (l) 2
Prestazioni teoriche dell'area, autonomia (m²/h) max. 2365
Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²) circa. 1830
Voltaggio (V) 24
Numero di batterie 2
Tipo batteria Li-Ion
Tensione/capacità della batteria (V/Ah) 24 / 160
Durata della batteria (h) circa. 3,5
Tempo di ricarica della batteria (h) max. 5,2
Velocità, autonomia (km/h) max. 4,3
Rumorosità (dB(A)) 69
Larghezza di rotazione del corridoio, autonoma (m) 1,5
Capacità di arrampicata (%) max. 6
Larghezza del corridoio, autonoma (m) min. 0,9
Peso a vuoto (kg) 228
Peso senza accessori (kg) 225
Peso (con accessori) (kg) 238,4
Peso con imballo (kg) 249,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1100 x 750 x 1200

Scope of supply

  • Batteria e caricabatterie
  • Include uno squeegee
  • Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
  • Scopa laterale
  • Lampeggiante

Dotazione

  • Tipo di labbra di aspirazione: a prova di olio
  • Sistema DOSE
  • con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
  • Ampio display touch ad alta definizione
  • Compatibile con la docking
  • Controllo tapparella predisposto
  • pulizia autonoma
  • Prespazzamento automatico
  • con modalità di guida manuale
  • Modalità rampa
  • Ampio display touch ad alta definizione
  • Sensori ad alte prestazioni
  • rilevamento ostacoli e incidenti
  • sterzata autonoma all'incontro di ostacoli
  • Sicurezza certificata per le aree pubbliche
  • creazione di rapporti di pulizia
  • Notifiche su dispositivi mobili
  • Funzione di pianificazione
  • Auto-Fill
  • Luci colorate per visualizzare il comportamento e lo stato di funzionamento del robot
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
  • Interfaccia di comunicazione: VDA5050
  • Dosatore detergente
Aree di applicazione
  • Aree medie e grandi con pavimenti duri
  • Può essere utilizzato dove lo spazio è limitato così come in spazi aperti
  • Consigliato per l'uso in spazi pubblici
  • Ideale nei pubblici esercizi, fabbriche e nelle aree pubbliche
  • Può essere utilizzato nell'industria dei trasporti, in fabbriche e nelle costruzioni
