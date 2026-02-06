Lavapavimenti professionale KIRA B 50
Lavasciuga pavimenti robotizzata certificata per le attività di pulizia a contatto con il pubblico. Ideale per la pulizia autonoma di aree medio-grandi.
Prima lavasciuga pavimenti Kärcher completamente autonoma. KIRA B 50 è una macchina autonoma, infatti, è in grado di pulire fino a 15.000 m2 al giorno senza intervento umano. La Docking Station la rende completamente automatica: scarica l'acqua, sciacqua il serbatoio, si rifornisce di acqua pulita e ricarica le batterie al Litio. KIRA B 50 garantisce la massima produttività: è in grado di raggiungere il bordo parete con la spazzola laterale senza lasciare zone sporche, il rullo spazzola pre-spazza il pavimento in un solo passaggio e il design compatto permette di muoversi in spazi ristretti. Lo schermo Touch Screen, mediante chiare indicazioni e animazioni, consente il facile utilizzo e configurazione. La macchina è dotata del sistema "impara e ripeti" che consente di configurarla autonomamente. KIRA B 50 è certificata nel rispetto dei più recenti standard industriali e di sicurezza: completo e affidabile sistema di navigazione, aggiramento degli ostacoli, sensori high-tech, portale web per report funzionlae e gestione delle notifiche. Il portale web offre in tempo reale un dettagliato report sulle operazioni svolte, le informazioni sono accessibili anche da smartphone e tablet.
Caratteristiche e vantaggi
Operazione semplice
- Controllo sicuro di tutte le funzioni del dispositivo tramite il display touch.
- Guida passo passo per un utilizzo intuitivo.
- Installazione semplice per un utilizzo facile del robot anche senza conoscenze specifiche.
Navigazoine robusta e affidabile
- Sensori ad alte prestazioni con rilevamento a 360° dell'ambiente e monitoraggio laterale.
- Sistema per evitare in modo sicuro le collisioni e gli ostacoli.
- Manovre intelligenti in caso di sbarramenti del passaggio.
Docking station
- Permette operazioni completamente automatizzate.
- Le risorse possono essere ricaricate in modo autonomo da un robot (riempimento di acqua fresca, scarico di acqua sporca, risciacquo del serbatoio, ricarica della batteria).
- Opzionalmente, il robot può anche funzionare senza la docking station.
Certificato di sicurezza
- Rilevamento sicuro e senza contatto di ostacoli, dislivelli e persone.
- Certificazione di sicurezza secondo la norma IEC 63327.
- Adatto al funzionamento in aree ad alto traffico.
Apprendimento rapido di percorsi autonomi
- Insegnamento intuitivo dei percorsi di pulizia.
- Funzione Teach & Repeat per l'apprendimento manuale di percorsi precisi in spazi ristretti.
- Funzione Smart Fill per la pianificazione autonoma del percorso in ampi spazi aperti.
Modifica intuitiva del percorso
- Dopo la creazione del percorso, tutti i parametri di pulizia possono essere facilmente regolati.
- Creazione di percorsi di pulizia interconnessi.
- Aggiungere zone vietate, filtri di velocità, zone vietate alla pulizia, zone con clacson e zone di interazione.
Portale web
- Accesso remoto a informazioni dettagliate tramite Kärcher Equipment Management.
- Include resoconti di pulizia, notifiche, stato del dispositivo e molto altro.
- Invia messaggi di notifica e di status ai dispositivi mobili
Spazzola laterale integrata
- Consente una pulizia accurata fino al bordo.
- Trasporta lo sporco direttamente nel canale di pulizia.
- Riduce il lavoro manuale al minimo.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Potenza nominale di ingresso (W)
|1600
|Motore di trazione di potenza (W)
|560
|Potenza turbina (W)
|630
|Potenza motore a spazzole (W)
|600
|Ampiezza lavaggio (mm)
|550
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|80
|Velocità della spazzola (rpm)
|1200
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|750
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|55 / 55
|Serbatoio detergente (l)
|5
|Contenitore per lo sporco (l)
|2
|Prestazioni teoriche dell'area, autonomia (m²/h)
|max. 2365
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|circa. 1830
|Voltaggio (V)
|24
|Numero di batterie
|2
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Tensione/capacità della batteria (V/Ah)
|24 / 160
|Durata della batteria (h)
|circa. 3,5
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|max. 5,2
|Velocità, autonomia (km/h)
|max. 4,3
|Rumorosità (dB(A))
|69
|Larghezza di rotazione del corridoio, autonoma (m)
|1,5
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 6
|Larghezza del corridoio, autonoma (m)
|min. 0,9
|Peso a vuoto (kg)
|228
|Peso senza accessori (kg)
|225
|Peso (con accessori) (kg)
|238,4
|Peso con imballo (kg)
|249,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Batteria e caricabatterie
- Include uno squeegee
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Scopa laterale
- Lampeggiante
Dotazione
- Tipo di labbra di aspirazione: a prova di olio
- Sistema DOSE
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- Ampio display touch ad alta definizione
- Compatibile con la docking
- Controllo tapparella predisposto
- pulizia autonoma
- Prespazzamento automatico
- con modalità di guida manuale
- Modalità rampa
- Ampio display touch ad alta definizione
- Sensori ad alte prestazioni
- rilevamento ostacoli e incidenti
- sterzata autonoma all'incontro di ostacoli
- Sicurezza certificata per le aree pubbliche
- creazione di rapporti di pulizia
- Notifiche su dispositivi mobili
- Funzione di pianificazione
- Auto-Fill
- Luci colorate per visualizzare il comportamento e lo stato di funzionamento del robot
- Colore e concetto operativo Kärcher
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- Interfaccia di comunicazione: VDA5050
- Dosatore detergente
Aree di applicazione
- Aree medie e grandi con pavimenti duri
- Può essere utilizzato dove lo spazio è limitato così come in spazi aperti
- Consigliato per l'uso in spazi pubblici
- Ideale nei pubblici esercizi, fabbriche e nelle aree pubbliche
- Può essere utilizzato nell'industria dei trasporti, in fabbriche e nelle costruzioni