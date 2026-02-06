Prima lavasciuga pavimenti Kärcher completamente autonoma. KIRA B 50 è una macchina autonoma, infatti, è in grado di pulire fino a 15.000 m2 al giorno senza intervento umano. La Docking Station la rende completamente automatica: scarica l'acqua, sciacqua il serbatoio, si rifornisce di acqua pulita e ricarica le batterie al Litio. KIRA B 50 garantisce la massima produttività: è in grado di raggiungere il bordo parete con la spazzola laterale senza lasciare zone sporche, il rullo spazzola pre-spazza il pavimento in un solo passaggio e il design compatto permette di muoversi in spazi ristretti. Lo schermo Touch Screen, mediante chiare indicazioni e animazioni, consente il facile utilizzo e configurazione. La macchina è dotata del sistema "impara e ripeti" che consente di configurarla autonomamente. KIRA B 50 è certificata nel rispetto dei più recenti standard industriali e di sicurezza: completo e affidabile sistema di navigazione, aggiramento degli ostacoli, sensori high-tech, portale web per report funzionlae e gestione delle notifiche. Il portale web offre in tempo reale un dettagliato report sulle operazioni svolte, le informazioni sono accessibili anche da smartphone e tablet.