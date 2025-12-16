Asta annaffiatrice per irrigazione
Robusta, ergonomica, e durevole con numerose funzioni. Per annaffiare le superfici dalle piccole/medie dimensioni. Adatta per numerosi compiti di irrigazione. Con 6 getti differenti.
L'ergonomica Asta annaffiatrice Kärcher coniuga perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. L'asta è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e design ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher e lance sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: controllo di flusso con una sola mano conveniente (tra cui la funzione ON / OFF), materiali robusti, e 6 getti differenti
Caratteristiche e vantaggi
6 getti differenti
- Uso flessibile e versatile
Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.
- Utilizzabile con una mano sola
Anti scivolo con impugnatura ergonomica
- Comoda e pratica
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
- Tipo di getto: piatto verticale
Videos
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Abbattimento di piccoli alberi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.