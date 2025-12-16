Asta annaffiatrice per irrigazione

Robusta, ergonomica, e durevole con numerose funzioni. Per annaffiare le superfici dalle piccole/medie dimensioni. Adatta per numerosi compiti di irrigazione. Con 6 getti differenti.

L'ergonomica Asta annaffiatrice Kärcher coniuga perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. L'asta è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e design ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher e lance sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: controllo di flusso con una sola mano conveniente (tra cui la funzione ON / OFF), materiali robusti, e 6 getti differenti

Caratteristiche e vantaggi
6 getti differenti
  • Uso flessibile e versatile
Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.
  • Utilizzabile con una mano sola
Anti scivolo con impugnatura ergonomica
  • Comoda e pratica
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 850 x 150 x 66

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
  • Tipo di getto: piatto verticale
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Abbattimento di piccoli alberi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
