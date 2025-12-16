L'ergonomica Asta annaffiatrice Kärcher coniuga perfetti dettagli e convenienza. Per un utilizzo versatile in giardino. L'asta è l'ideale per annaffiare i giardini di piccole e medie imprese. La perfetta combinazione di eleganza, caratteristiche di prima classe e design ergonomico. In breve: la soluzione ideale per numerosi impieghi in giardino. Nota: ugelli Kärcher e lance sono compatibili con tutti i sistemi a scatto disponibili. Caratteristiche: controllo di flusso con una sola mano conveniente (tra cui la funzione ON / OFF), materiali robusti, e 6 getti differenti