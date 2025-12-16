Bocchetta spray ottone

Ugello in ottone estremamente robusto per l'irrigazione di aree medio-piccole. Maniglia ergonomica ad anello in gomma per una facile maneggevolezza. Schema di spruzzatura regolabile: dal getto di potenza alla nebbia spray.

Bocchetta spruzzo in ottone semi professionale. Impugnatura in gomma comoda e maneggevole. Getto regolabile da fisso e puntiforme a morbido e a pioggia. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.

Caratteristiche e vantaggi
In ottone
  • Resistente e durevole
Elementi in plastica e gomma morbida per agevolare la presa
  • Più comoda e sicura
Getto e disegno regolabili
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Specifiche

Dati tecnici

Colore ottone
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 103 x 36 x 36

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 2
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Bocchetta spray ottone
Bocchetta spray ottone
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.