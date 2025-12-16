Bocchetta spray ottone
Ugello in ottone estremamente robusto per l'irrigazione di aree medio-piccole. Maniglia ergonomica ad anello in gomma per una facile maneggevolezza. Schema di spruzzatura regolabile: dal getto di potenza alla nebbia spray.
Bocchetta spruzzo in ottone semi professionale. Impugnatura in gomma comoda e maneggevole. Getto regolabile da fisso e puntiforme a morbido e a pioggia. Compatibile con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
In ottone
- Resistente e durevole
Elementi in plastica e gomma morbida per agevolare la presa
- Più comoda e sicura
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|ottone
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|103 x 36 x 36
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.