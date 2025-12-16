Doccia da giardino

La soluzione 2 in 1 per il giardino: utilizzbile come doccia o come una vera e propria lancia per innaffiare efficacemente le piante. Semplice da installare e poco ingombrante.

Doccia da giardino: si monta in tre minuti, include piedistallo treppiede con gancio. L'altezza è regolabile da 1,50 a 2,20m. La lancia doccia è estraibile. Ampio getto d'acqua, portata d'acqua regolabile, la testa della doccia può ruotare di 180°. Dimensioni ridotte e compatte per minimizzare l'ingombro. Può anche essere usata come una vera e propria lancia per innaffiare efficacemente le piante.

Caratteristiche e vantaggi
Doccia da giardino: Si monta in tre minuti
Si monta in tre minuti
Si monta senza attrezzi
Doccia da giardino: Con piedistallo treppiede e gancio
Con piedistallo treppiede e gancio
Stabile e robusto
Doccia da giardino: Altezza regolabile tra 1,50 a 2,20 m
Altezza regolabile tra 1,50 a 2,20 m
Regolabile per diverse corporature
Portata d'acqua regolabile
  • Comodo funzionamento del dispositivo
Lancia doccia estraibile
Ampio getto d'acqua
Testa della doccia girevole a 180°
  • Per un uso comodo e facile
Dimensione ridotte e compatte per minimo ingombro
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 1
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 735 x 850 x 2130

Dotazione

  • Tipo di getto: a irrigatore
Doccia da giardino
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
RICAMBI Doccia da giardino

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.