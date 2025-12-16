Doccia da giardino: si monta in tre minuti, include piedistallo treppiede con gancio. L'altezza è regolabile da 1,50 a 2,20m. La lancia doccia è estraibile. Ampio getto d'acqua, portata d'acqua regolabile, la testa della doccia può ruotare di 180°. Dimensioni ridotte e compatte per minimizzare l'ingombro. Può anche essere usata come una vera e propria lancia per innaffiare efficacemente le piante.