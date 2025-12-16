Doccia da giardino
La soluzione 2 in 1 per il giardino: utilizzbile come doccia o come una vera e propria lancia per innaffiare efficacemente le piante. Semplice da installare e poco ingombrante.
Doccia da giardino: si monta in tre minuti, include piedistallo treppiede con gancio. L'altezza è regolabile da 1,50 a 2,20m. La lancia doccia è estraibile. Ampio getto d'acqua, portata d'acqua regolabile, la testa della doccia può ruotare di 180°. Dimensioni ridotte e compatte per minimizzare l'ingombro. Può anche essere usata come una vera e propria lancia per innaffiare efficacemente le piante.
Caratteristiche e vantaggi
Si monta in tre minutiSi monta senza attrezzi
Con piedistallo treppiede e gancioStabile e robusto
Altezza regolabile tra 1,50 a 2,20 mRegolabile per diverse corporature
Portata d'acqua regolabile
- Comodo funzionamento del dispositivo
Lancia doccia estraibile
Ampio getto d'acqua
Testa della doccia girevole a 180°
- Per un uso comodo e facile
Dimensione ridotte e compatte per minimo ingombro
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|735 x 850 x 2130
Dotazione
- Tipo di getto: a irrigatore
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
