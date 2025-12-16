Idropistola multifunzione sfusa
Idropistola multifunzione
Idropistola multifunzione con impugnatura ergonomica: si usa con una sola mano; Con regolazione portata dell’acqua; Con getto regolabile in 3 posizioni da teso e forte a dolce e nebulizzato. Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto con un solo dito. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Il getto è regolabile in tre forme a ventaglio, puntiforme e a pioggia
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Irrigazione continua
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|167 x 57 x 148
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 3
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
Videos
Accessori
RICAMBI Idropistola multifunzione sfusa
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.