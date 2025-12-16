Idropistola Plus con inserti sovragommati con maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile da teso e forte, bloccaggio del grilletto. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.