Idropistola Plus ␍con inserti sovragommati
Idropistola Plus con inserti sovragommati
Idropistola Plus con inserti sovragommati con maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile da teso e forte, bloccaggio del grilletto. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura girevole
- Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Elementi in gomma morbida
- Antiscivolo, comoda e sicura.
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|210 x 42 x 105
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Impugnatura girevole
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Elementi in gomma morbida
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Videos
Accessori
RICAMBI Idropistola Plus ␍con inserti sovragommati
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.