Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati
Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati. Perfetta per l'irrigazione e semplice da utilizzare.
Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante. Con elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato e bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante.
Caratteristiche e vantaggi
Impugnatura girevole
- Impugnatura girevole
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Per irrigazione comoda e continua.
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Elementi in gomma morbida
- Antiscivolo, comoda e sicura.
Elementi in metallo di alta qualità
- Robusta e durevole
- Molto ergonomica e comoda
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con imballo (kg)
|0,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|225 x 42 x 105
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Impugnatura girevole
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Elementi in gomma morbida
- Metallo
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Videos
Accessori
RICAMBI Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.