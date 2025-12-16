Idropistola Premium in metallo con inserti sovragommati. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante. Con elementi in metallo per una maggiore robustezza e durata, maniglia ruotabile per il massimo comfort, impugnatura ergonomica con parti rivestite in gomma per un comodo utilizzo con una sola mano, regolazione della portata dell’acqua, getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato e bloccaggio del grilletto con un solo dito per un getto costante.