Idropistola sfusa

Idropistola con regolazione della portata fino a chiusura del getto e getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.

Caratteristiche e vantaggi
Getto e disegno regolabili
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Rotella ergonomica
  • Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
  • Irrigazione continua
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 167 x 42 x 142

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 2
  • Chiusura a maniglia
  • Regolazione portata acqua
  • Funzione autosvuotante
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
