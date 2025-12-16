Idropistola sfusa
Idropistola sfusa
Idropistola con regolazione della portata fino a chiusura del getto e getto regolabile da teso e forte a dolce e nebulizzato. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Bloccaggio e sbloccaggio del grilletto facilitato
- Irrigazione continua
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|167 x 42 x 142
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Chiusura a maniglia
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo