Lancia con rubinetto

Lancia con rubinetto

Lancia con rubinetto con getto regolabile da forte a nebulizzato, regolazione portata dell’acqua, finoalla chiusura completa del flusso, con una sola mano. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.

Caratteristiche e vantaggi
Rotella ergonomica
  • Regolazione della portata con una sola mano
Getto e disegno regolabili
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 210 x 42 x 79

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 2
  • Regolazione portata acqua
  • Funzione autosvuotante
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
Lancia con rubinetto
Lancia con rubinetto
Videos
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Accessori
RICAMBI Lancia con rubinetto

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.