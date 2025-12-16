Lancia con rubinetto
Lancia con rubinetto con getto regolabile da forte a nebulizzato, regolazione portata dell’acqua, finoalla chiusura completa del flusso, con una sola mano. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Rotella ergonomica
- Regolazione della portata con una sola mano
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|210 x 42 x 79
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Regolazione portata acqua
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
