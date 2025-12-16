Lancia sfusa

Lancia regolabile

Lancia regolabile con impugnatura ergonomica e getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.

Caratteristiche e vantaggi
Getto e disegno regolabili
  • Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
  • Non teme il gelo
Compatta e leggera
  • Facile da usare
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 131 x 36 x 36

Dotazione

  • Numero di schemi di spruzzatura: 2
  • Funzione autosvuotante
  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: a spillo
