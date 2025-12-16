Lancia sfusa
Lancia regolabile
Lancia regolabile con impugnatura ergonomica e getto regolabile da dolce e teso a forte e nebulizzato. Comoda e pratica, da usare per bagnare aiuole e prati e piante.
Caratteristiche e vantaggi
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Compatta e leggera
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|131 x 36 x 36
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
Videos
Accessori
RICAMBI Lancia sfusa
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.