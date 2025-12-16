Lancia Spray Plus
Robusta, ergonomica e durevole Lancia Spray Plus con numerose caratteristiche di alta qualità. Con testina rotante e 6 diversi tipi di getto. Per l'irrigazione di aree medio/piccole.
L'ergonomica Lancia Spray Plus di Kärcher combina dettagli perfetti e convenienza, per un utilizzo versatile nel tuo giardino. La Lancia Spray Plus è l'ideale per l'irrigazione di aree medio/piccole. Il perfetto connubio tra eleganza, dettagli di prima qualità e un design ergonomico fanno della Lancia Spray Plus di Kärcher la soluzione ideale per moltissime necessità nel tuo giardino.
Caratteristiche e vantaggi
6 getti differentiUso flessibile e versatile
Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.Comoda e pratica
Testa della doccia girevole a 180°Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Comoda da riporre grazie al gancino
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|850 x 150 x 66
Dotazione
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: nebulizzato
- Tipo di getto: piatto orizzontale
- Tipo di getto: a spillo
- Tipo di getto: a irrigatore
- Tipo di getto: piatto verticale
Aree di applicazione
- Irrigazione del giardino
- Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
- Abbattimento di piccoli alberi
- Irrigazione delle piante in vaso
- Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
- Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.