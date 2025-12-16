Lancia Spray Plus

Robusta, ergonomica e durevole Lancia Spray Plus con numerose caratteristiche di alta qualità. Con testina rotante e 6 diversi tipi di getto. Per l'irrigazione di aree medio/piccole.

L'ergonomica Lancia Spray Plus di Kärcher combina dettagli perfetti e convenienza, per un utilizzo versatile nel tuo giardino. La Lancia Spray Plus è l'ideale per l'irrigazione di aree medio/piccole. Il perfetto connubio tra eleganza, dettagli di prima qualità e un design ergonomico fanno della Lancia Spray Plus di Kärcher la soluzione ideale per moltissime necessità nel tuo giardino.

Caratteristiche e vantaggi
Lancia Spray Plus: 6 getti differenti
6 getti differenti
Uso flessibile e versatile
Lancia Spray Plus: Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.
Funzione ON/OFF e controllo portata attivabile con un dito.
Comoda e pratica
Lancia Spray Plus: Testa della doccia girevole a 180°
Testa della doccia girevole a 180°
Regolazione dello spruzzo a seconda della pianta
Comoda da riporre grazie al gancino
  • Comoda da riporre
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 850 x 150 x 66

Dotazione

  • Tipo di getto: a cono
  • Tipo di getto: nebulizzato
  • Tipo di getto: piatto orizzontale
  • Tipo di getto: a spillo
  • Tipo di getto: a irrigatore
  • Tipo di getto: piatto verticale
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino
  • Per irrigare girdini e orti di dimensioni grandi
  • Abbattimento di piccoli alberi
  • Irrigazione delle piante in vaso
  • Per irrigare fiori e piantine ornamentali (in piccoli orti o in vaso)
  • Per la pulizia delle macchine e degli strumenti da giardino.
