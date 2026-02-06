Aspirapolvere a batteria BVL 5/1 Bp

Ultra leggero ed estremamente robusto grazie all'innovativo materiale EPP. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Il nostro aspirapolvere spallabile BVL 5/1 Bp, ultraleggero, potente e alimentato a batteria, è il primo aspirapolvere che pesa meno di 4,6 kg grazie all'innovativo materiale EPP, che lo rende anche robusto e durevole. Con una potenza di 500 watt, una batteria di lunga durata e un contenitore da 5 litri, l'aspirapolvere spallabile è la prima scelta dove gli spazi ristretti rendano difficili le operazioni di pulizia: al cinema, in aereo, in autobus e in treno, per la pulizia dell'ufficio o persino sulle scale. Il telaio ergonomico e il funzionamento sofisticato, con tutte le funzioni operative più importanti e le caratteristiche aggiuntive controllate tramite un pannello di controllo sulla cinghia, la facilità d'uso e con design separati per utenti destrorsi e mancini, lo rendono comodo e facile da usare. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Diversi accessori sono forniti di serie. È inoltre disponibile un filtro HEPA-14 come optional. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggero
Fabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
EPP (polipropilene espanso) altamente innovativo
Particolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
Grande ergonomia
Telaio di trasporto estremamente comodo anche quando si usa per lunghi periodi di lavoro. I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni. Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
  • Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
  • Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità eco!efficiency
  • La modalità eco!efficiency diminuisce i consumi e la rumorosità dell'aspirapolvere e aumenta la durata delle batterie.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
  • La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
  • Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Capacità del contenitore (l) 5
Rumorosità (dB(A)) 65
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 500
Aspirazione (mbar/kPa) 223 / 22,3
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Prestazioni per carica della batteria (m²) circa. 150 (6,0 Ah) / circa. 200 (7,5 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 30 (7,5 Ah)
Tempo necessario per ricaricare la batteria (min) 44 / 68
Potenza di uscita (A) 6
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore nero
Peso senza accessori (kg) 4,7
Peso con imballo (kg) 6,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 220 x 320 x 510

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
  • Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
  • Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Acciaio cromato
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Bocchetta poltrone
  • Bocchetta fessure
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore

Dotazione

  • Modalità eco!efficiency
  • Telaio portante
Videos
Aree di applicazione
  • Ideale per la pulizia di aerei, autobus e treni
  • Ideale in hotel e ristoranti, nella vendita al dettaglio, nei cinema o nei teatri
  • Comodo per gli appaltatori di servizi edili negli uffici, nei corridoi e sulle scale
Accessori
