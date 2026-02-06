Aspirapolvere a batteria BVL 5/1 Bp
Ultra leggero ed estremamente robusto grazie all'innovativo materiale EPP. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Il nostro aspirapolvere spallabile BVL 5/1 Bp, ultraleggero, potente e alimentato a batteria, è il primo aspirapolvere che pesa meno di 4,6 kg grazie all'innovativo materiale EPP, che lo rende anche robusto e durevole. Con una potenza di 500 watt, una batteria di lunga durata e un contenitore da 5 litri, l'aspirapolvere spallabile è la prima scelta dove gli spazi ristretti rendano difficili le operazioni di pulizia: al cinema, in aereo, in autobus e in treno, per la pulizia dell'ufficio o persino sulle scale. Il telaio ergonomico e il funzionamento sofisticato, con tutte le funzioni operative più importanti e le caratteristiche aggiuntive controllate tramite un pannello di controllo sulla cinghia, la facilità d'uso e con design separati per utenti destrorsi e mancini, lo rendono comodo e facile da usare. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Diversi accessori sono forniti di serie. È inoltre disponibile un filtro HEPA-14 come optional. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere a zaino senza filo ultraleggeroFabbricato in EPP (polipropilene espanso) estremamente leggero e innovativo. Permette un lavoro ergonomico. Permette un trasporto senza sforzo.
EPP (polipropilene espanso) altamente innovativoParticolarmente robusto ed estremamente duraturo. Ultra leggero. Estremamente ecologico, in quanto riciclabile al 100%.
Grande ergonomiaTelaio di trasporto estremamente comodo anche quando si usa per lunghi periodi di lavoro. I comandi di azionamento sono tutti sulla cintura in vita, così da poter controllare tutte le funzioni. Il tubo di aspirazione può essere collegato in modo diverso per destri e mancini.
Motore velocità variabile
- Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
- Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
Modalità eco!efficiency
- La modalità eco!efficiency diminuisce i consumi e la rumorosità dell'aspirapolvere e aumenta la durata delle batterie.
Flessibilità completa all'interno della piattaforma Kärcher 36 V
- La batteria può essere rapidamente sostituita con altre macchine, se necessario.
- Aumenta la produttività e la sicurezza durante il lavoro.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Capacità del contenitore (l)
|5
|Rumorosità (dB(A))
|65
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|500
|Aspirazione (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Prestazioni per carica della batteria (m²)
|circa. 150 (6,0 Ah) / circa. 200 (7,5 Ah)
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 22 (6,0 Ah) Modalità eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Modalità di alimentazione: / max. 30 (7,5 Ah)
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min)
|44 / 68
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|nero
|Peso senza accessori (kg)
|4,7
|Peso con imballo (kg)
|6,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 1 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Con gomito
- Curva: Antistatico, con regolatore del flusso d'aria
- Tubo di aspirazione telescopico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo di aspirazione telescopico, materiale: Acciaio cromato
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Bocchetta poltrone
- Bocchetta fessure
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
Dotazione
- Modalità eco!efficiency
- Telaio portante
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia di aerei, autobus e treni
- Ideale in hotel e ristoranti, nella vendita al dettaglio, nei cinema o nei teatri
- Comodo per gli appaltatori di servizi edili negli uffici, nei corridoi e sulle scale