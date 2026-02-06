Il nostro aspirapolvere spallabile BVL 5/1 Bp, ultraleggero, potente e alimentato a batteria, è il primo aspirapolvere che pesa meno di 4,6 kg grazie all'innovativo materiale EPP, che lo rende anche robusto e durevole. Con una potenza di 500 watt, una batteria di lunga durata e un contenitore da 5 litri, l'aspirapolvere spallabile è la prima scelta dove gli spazi ristretti rendano difficili le operazioni di pulizia: al cinema, in aereo, in autobus e in treno, per la pulizia dell'ufficio o persino sulle scale. Il telaio ergonomico e il funzionamento sofisticato, con tutte le funzioni operative più importanti e le caratteristiche aggiuntive controllate tramite un pannello di controllo sulla cinghia, la facilità d'uso e con design separati per utenti destrorsi e mancini, lo rendono comodo e facile da usare. Il motore EC senza spazzole (brushless) è inoltre estremamente resistente all'usura. Diversi accessori sono forniti di serie. È inoltre disponibile un filtro HEPA-14 come optional. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.