Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA, dotato di filtro HEPA 14. Igienico, caratterizzato da un'elevata potenza di aspirazione, un peso molto ridotto e un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Grazie al filtro standard HEPA 14 con un grado di filtrazione e separazione del 99,995%, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA soddisfa anche gli standard di sicurezza in aree sensibili dal punto di vista igienico, come gli ambulatori medici o gli ospedali. Il filtro trattiene anche particelle minuscole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri ed è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019. L'aspirapolvere è robusto e resistente, genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati di aspirazione con un rumore di funzionamento minimo - solo 61 dB(A). Con un contenitore di 11 litri, un peso di soli 4,2 kg, una pratica maniglia di trasporto e la piega ergonomica, il T 11/1 Classic HEPA è molto compatto, facile da trasportare e consente un lavoro continuo e senza fatica. Accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta a pavimento possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. Incluso anche un sacchetto filtro in vello.
Caratteristiche e vantaggi
Filtro HEPA 14 altamente efficacePer i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili. L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole. Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
LeggeraSenza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte. Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Design resistente e robusto
- Facile e comodo da trasportare e conservare.
- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
- Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|11
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|61
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|4,3
|Peso con imballo (kg)
|6,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
- Bocchetta pavimenti commutabile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Filtro di protezione del motore
- Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
- Cestello filtro permanente: Vello
Dotazione
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Gancio portacavo
- Supporto accessori integrato
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
- Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
- Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
- Moquette
- Sanità