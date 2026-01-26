Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA

Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA, dotato di filtro HEPA 14. Igienico, caratterizzato da un'elevata potenza di aspirazione, un peso molto ridotto e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Grazie al filtro standard HEPA 14 con un grado di filtrazione e separazione del 99,995%, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA soddisfa anche gli standard di sicurezza in aree sensibili dal punto di vista igienico, come gli ambulatori medici o gli ospedali. Il filtro trattiene anche particelle minuscole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri ed è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019. L'aspirapolvere è robusto e resistente, genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati di aspirazione con un rumore di funzionamento minimo - solo 61 dB(A). Con un contenitore di 11 litri, un peso di soli 4,2 kg, una pratica maniglia di trasporto e la piega ergonomica, il T 11/1 Classic HEPA è molto compatto, facile da trasportare e consente un lavoro continuo e senza fatica. Accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta a pavimento possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. Incluso anche un sacchetto filtro in vello.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA: Filtro HEPA 14 altamente efficace
Filtro HEPA 14 altamente efficace
Per i più elevati standard di sicurezza in aree igienicamente sensibili. L'elevato grado di filtrazione e di separazione del 99,995% trattiene le particelle più piccole. Certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA: Leggera
Leggera
Senza sforzo,trasportabile con una sola mano su sporgenze e gradini. Peso inferiore a parità di volume del contenitore rispetto ai modelli della concorrenza. Progettato per lunghi periodi di utilizzo senza fatica.
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA: Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
Rumore di funzionamento molto basso di soli 61 dB(A)
Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore e di notte. Il basso rumore di funzionamento protegge l'utente.
Design resistente e robusto
  • Facile e comodo da trasportare e conservare.
  • Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti
  • Macchina di lunga durata, robusta e molto economica
Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento elettrico (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23,5
Portata aria (l/s) 40
Prestazione nominale (W) 850
Capacità del contenitore (l) 11
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Lunghezza del cavo (m) 7,5
Rumorosità (dB(A)) 61
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 4,3
Peso con imballo (kg) 6,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 385 x 285 x 385

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2 m
  • Curva: Plastica
  • Quantità di tubi di aspirazione: 3 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 350 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Plastica
  • Bocchetta pavimenti commutabile
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacchetto filtro: Vello
  • Filtro di protezione del motore
  • Tipo di filtro HEPA: Filtro Hepa 14
  • Cestello filtro permanente: Vello

Dotazione

  • Materiale vano di raccolta: Plastica
  • Gancio portacavo
  • Supporto accessori integrato
Aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA
Aree di applicazione
  • Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici
  • Versatile e può essere utilizzato in luoghi con elevati requisiti igienici
  • Per tutte le superfici dure, ad es. piastrelle, pietra naturale, PVC, linoleum.
  • Moquette
  • Sanità
