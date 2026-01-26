Grazie al filtro standard HEPA 14 con un grado di filtrazione e separazione del 99,995%, il nostro aspirapolvere T 11/1 Classic HEPA soddisfa anche gli standard di sicurezza in aree sensibili dal punto di vista igienico, come gli ambulatori medici o gli ospedali. Il filtro trattiene anche particelle minuscole come virus, aerosol e germi di pochi micrometri ed è certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019. L'aspirapolvere è robusto e resistente, genera un'aspirazione di 235 mbar/23,5 kpa a partire da 850 W di potenza, garantendo così ottimi risultati di aspirazione con un rumore di funzionamento minimo - solo 61 dB(A). Con un contenitore di 11 litri, un peso di soli 4,2 kg, una pratica maniglia di trasporto e la piega ergonomica, il T 11/1 Classic HEPA è molto compatto, facile da trasportare e consente un lavoro continuo e senza fatica. Accessori come il tubo di aspirazione e la bocchetta a pavimento possono essere comodamente riposti sull'aspirapolvere. Incluso anche un sacchetto filtro in vello.