Battitappeto CV 38/2
Il battitappeto CV 38/2 assicura il massimo della resa di superficie, risultati di pulizia eccellenti con la massima ergonomia.
Progettato per elevate esigenze in termini di pulizia e prestazioni: il battitappeto CV 38/2 garantisce un'elevata resa ed è dunque efficiente per varie applicazioni tipiche del settore alberghiero, ristoranti, negozi e uffici. Il peso ridotto minimizza la la fatica e gli accessori integrati rendono la pulizia dei bordi e degli angoli comoda e semplice grazie anche all'ausilio di regolazione dell'altezza del rullospazzola in funzione della fibra del tappeto. Il CV 38/2 è dotato inoltre di un sistema di cambio rapido del cavo di alimentazione senza utensili e di sostituzione semplice della spazzola nonchè di maniglia ergonomica. Un sistema di rimozione appositamente sviluppato e brevettato garantisce inoltre la sostituzione dei sacchetti filtranti in vello estremamente resistenti agli strappi senza fuoriuscite di polvere.
Caratteristiche e vantaggi
Spia d'indicazione regolazione spazzoleIndicazione visiva per la regolazione dell'altezza del rullo spazzola. Spazzola rotante regolabile in base all'altezza del pelo del tappeto. Regolazione ottimizzata dell'altezza del rullo spazzola per risultati di pulizia ottimali.
Sistema di sostituzione rapida del cavoCavo di alimentazione collegabile, molto facile da sostituire. Facile da modificare rapidamente e non richiede alcuna conoscenza pregressa. Risparmia tempo e riduce i costi di assistenza.
Risultati eccellentiRimozione facile e veloce del tubo di aspirazione estensibile. Rimozione senza sforzo degli intasamenti, se necessario.
Sostituzione spazzole senza attrezzi
- Cambio rapido del rullospazzola senza utilizzo di utensili.
Impugnatura ergonomica con interruttore on/off
- Per una gestione comoda e intuitiva.
- Un ulteriore vantaggio in termini di ergonomia è l'integrazione dell'interruttore on/off.
- Permette di lavorare in modo confortevole e senza fatica.
Vano porta accessori a bordo macchina
- Sistema a clip per riporre gli ugelli di aspirazione senza perderli.
- Bocchetta per fessure e bocchetta per tappezzerie sempre a portata di mano.
Filtro HEPA (opzionale)
- Filtro HEPA 13 certificato secondo la norma di prova DIN EN 1822:2019.
- Grado di separazione molto elevato, pari al 99,95%.
- Aerosol, virus e germi vengono intrappolati quasi completamente.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Larghezza di lavoro (cm)
|38
|Aspirazione (mbar/kPa)
|200 / 20
|Portata aria (l/s)
|40
|Prestazione nominale (W)
|850
|Capacità del contenitore (l)
|5,5
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Lunghezza del cavo (m)
|12
|Rumorosità (dB(A))
|65
|Potenza motore a spazzole (W)
|150
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|8,8
|Peso con imballo (kg)
|11,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|370 x 390 x 1215
Scope of supply
- Bocchetta fessure
- Bocchetta poltrone
- Tubo d'aspirazione estraibile
- Tubo aspirazione flessibile
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Rullospazzola standard: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Indicatore filtro
- Cavo elettrico con spina: standard
- Manico regolabile in altezza
Videos
Aree di applicazione
- Moquette
- Ideale per l'utilizzo nel settore alberghiero, nella ristorazione, nella vendita al dettaglio e nella pulizia degli edifici