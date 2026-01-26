Progettato per elevate esigenze in termini di pulizia e prestazioni: il battitappeto CV 38/2 garantisce un'elevata resa ed è dunque efficiente per varie applicazioni tipiche del settore alberghiero, ristoranti, negozi e uffici. Il peso ridotto minimizza la la fatica e gli accessori integrati rendono la pulizia dei bordi e degli angoli comoda e semplice grazie anche all'ausilio di regolazione dell'altezza del rullospazzola in funzione della fibra del tappeto. Il CV 38/2 è dotato inoltre di un sistema di cambio rapido del cavo di alimentazione senza utensili e di sostituzione semplice della spazzola nonchè di maniglia ergonomica. Un sistema di rimozione appositamente sviluppato e brevettato garantisce inoltre la sostituzione dei sacchetti filtranti in vello estremamente resistenti agli strappi senza fuoriuscite di polvere.