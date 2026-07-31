L'NT 30/1 Ap Te M rimuove in modo affidabile e sicuro tutti i tipi di polvere fine pericolosa generati nei cantieri e nelle officine. L'aspirapolvere compatto con tecnologia di scuotifiltro semiautomatica è dotato di un filtro piatto pieghettato “Wet & Dry” in fibra di PES resistente all'umidità per l'aspirazione di polveri fini, liquidi e sporco grossolano della classe di polvere M e garantisce un'efficienza di filtrazione del 99,95%. La presa elettroutensile integrata con avvio automatico e il sistema antistatico completo (con accessori conduttivi) rendono l'aspirapolvere ideale per l'aspirazione direttamente dagli elettroutensili che generano polvere. La macchina è estremamente facile da usare, in quanto le impostazioni più importanti vengono regolate tramite un interruttore rotante centrale. La potenza di aspirazione consente molteplici applicazioni: lavori di levigatura, assemblaggio e installazione, rimozione di liquidi e/o polvere da macchine e impianti.