Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M

Aspiratore solido-liquidi NT 30/1 Ap Te M certificato per la classe di polveri M. Gli accessori elettro-conduttivi lo rendono ideale per l'aspirazione di polveri fini in totale sicurezza.

L'NT 30/1 Ap Te M rimuove in modo affidabile e sicuro tutti i tipi di polvere fine pericolosa generati nei cantieri e nelle officine. L'aspirapolvere compatto con tecnologia di scuotifiltro semiautomatica è dotato di un filtro piatto pieghettato “Wet & Dry” in fibra di PES resistente all'umidità per l'aspirazione di polveri fini, liquidi e sporco grossolano della classe di polvere M e garantisce un'efficienza di filtrazione del 99,95%. La presa elettroutensile integrata con avvio automatico e il sistema antistatico completo (con accessori conduttivi) rendono l'aspirapolvere ideale per l'aspirazione direttamente dagli elettroutensili che generano polvere. La macchina è estremamente facile da usare, in quanto le impostazioni più importanti vengono regolate tramite un interruttore rotante centrale. La potenza di aspirazione consente molteplici applicazioni: lavori di levigatura, assemblaggio e installazione, rimozione di liquidi e/o polvere da macchine e impianti.

Caratteristiche e vantaggi
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M: Aspiratore di sicurezza classe M
Aspiratore di sicurezza classe M
Efficienza di filtrazione del 99,9%. Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico. Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Pulizia semiautomatica del filtro Ap
Efficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M: Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi
Maggiore sicurezza per l'utente. Dissipazione della carica elettrostatica. Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Presa elettroutensile con on/off automatico
  • L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
  • Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
  • Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Filtro pieghettato piatto Wet & Dry
  • Certificato per la classe di polveri M. Grado di separazione delle polveri: 99,9%.
  • Materiale in fibra di PES: imputrescibile e resistente.
  • Ideale per liquidi, polvere fine e sporco grossolano.
Vano porta tubo e porta cavo
  • Il cavo di alimentazione e il tubo flessibile si fissano saldamente per il trasporto.
  • Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri.
  • Risparmio di tempo e maggiore durata del cavo di alimentazione.
Cassetta filtro estraibile
  • Filtro pieghettato piatto: più facile e veloce da pulire.
  • Pulizia regolare: maggiore durata del filtro.
  • Impedisce l'inserimento errato del filtro piatto pieghettato.
Supporto accessori integrato
  • Conservazione anti-smarrimento per il trasporto.
  • Design a risparmio di tempo: gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
  • Design salvaspazio: non richiede spazio aggiuntivo.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 74
Vuoto (mbar/kPa) 273 / 27,3
Capacità del contenitore (l) 30
Potenza assorbita (W) max. 1380
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
lunghezza del cavo (m) 7,5
Materiale del cavo Gomma da cancellare
livello di pressione sonora (dB(A)) 70
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 12,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 16,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
  • Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
  • Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
  • Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
  • Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
  • Curva: Elettricamente conduttivo
  • Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
  • Materiale del sacco filtro: Pile
  • Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
  • Bocchetta per fessure
  • Sistema on/off automatico per elettroutensili
  • Filtro a pieghe piatte: PES con rivestimento in PTFE

Dotazione

  • ON/OFF automatico dell'elettroutensile
  • Sistema antistatico
  • Classe di protezione: I
  • Ruote girevoli con freno
  • Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
  • Classe polvere: M
  • Materiale del contenitore: Plastica
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M
Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M
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Aree di applicazione
  • Aspiratore di sicurezza per polveri classe M: tutte le applicazioni con polveri fini
  • Per estrarre la polvere dagli elettroutensili più piccoli
  • Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
  • Per aspirare liquidi e sporco umido
  • Per lavori di montaggio e installazione
  • Per l'estrazione da macchine e sistemi
  • Utilizzo nei cantieri e nelle officine
  • Per l'estrazione di tutti i tipi di polvere di roccia, polvere di legno, polvere di ceramica, ecc.
Accessori