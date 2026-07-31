Bidone aspiratutto NT 30/1 Ap Te M
Aspiratore solido-liquidi NT 30/1 Ap Te M certificato per la classe di polveri M. Gli accessori elettro-conduttivi lo rendono ideale per l'aspirazione di polveri fini in totale sicurezza.
L'NT 30/1 Ap Te M rimuove in modo affidabile e sicuro tutti i tipi di polvere fine pericolosa generati nei cantieri e nelle officine. L'aspirapolvere compatto con tecnologia di scuotifiltro semiautomatica è dotato di un filtro piatto pieghettato “Wet & Dry” in fibra di PES resistente all'umidità per l'aspirazione di polveri fini, liquidi e sporco grossolano della classe di polvere M e garantisce un'efficienza di filtrazione del 99,95%. La presa elettroutensile integrata con avvio automatico e il sistema antistatico completo (con accessori conduttivi) rendono l'aspirapolvere ideale per l'aspirazione direttamente dagli elettroutensili che generano polvere. La macchina è estremamente facile da usare, in quanto le impostazioni più importanti vengono regolate tramite un interruttore rotante centrale. La potenza di aspirazione consente molteplici applicazioni: lavori di levigatura, assemblaggio e installazione, rimozione di liquidi e/o polvere da macchine e impianti.
Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore di sicurezza classe MEfficienza di filtrazione del 99,9%. Monitoraggio elettronico del flusso volumetrico. Garantisce luoghi di lavoro puliti e sicuri.
Pulizia semiautomatica del filtro ApEfficienza ottimale di pulizia del filtro con la semplice pressione di un pulsante. Consente di ottenere prestazioni di filtraggio e potenza di aspirazione costantemente elevate. Design a risparmio di tempo e maggiore durata del filtro.
Sistema antistatico completo con accessori conduttiviMaggiore sicurezza per l'utente. Dissipazione della carica elettrostatica. Protezione contro le scariche elettrostatiche.
Presa elettroutensile con on/off automatico
- L'elettroutensile si collega facilmente all'aspirapolvere
- Facile da usare grazie alla funzione di accensione/spegnimento automatico.
- Efficienza energetica: l'aspirapolvere si spegne automaticamente.
Filtro pieghettato piatto Wet & Dry
- Certificato per la classe di polveri M. Grado di separazione delle polveri: 99,9%.
- Materiale in fibra di PES: imputrescibile e resistente.
- Ideale per liquidi, polvere fine e sporco grossolano.
Vano porta tubo e porta cavo
- Il cavo di alimentazione e il tubo flessibile si fissano saldamente per il trasporto.
- Per tubi di aspirazione di varie lunghezze e diametri.
- Risparmio di tempo e maggiore durata del cavo di alimentazione.
Cassetta filtro estraibile
- Filtro pieghettato piatto: più facile e veloce da pulire.
- Pulizia regolare: maggiore durata del filtro.
- Impedisce l'inserimento errato del filtro piatto pieghettato.
Supporto accessori integrato
- Conservazione anti-smarrimento per il trasporto.
- Design a risparmio di tempo: gli accessori sono rapidamente a portata di mano.
- Design salvaspazio: non richiede spazio aggiuntivo.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|74
|Vuoto (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|30
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Materiale del cavo
|Gomma da cancellare
|livello di pressione sonora (dB(A))
|70
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|12,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|16,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 2.5 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio cromato
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Quantità di sacchetti filtro: 1 Pezzo(i)
- Materiale del sacco filtro: Pile
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 300 mm
- Bocchetta per fessure
- Sistema on/off automatico per elettroutensili
- Filtro a pieghe piatte: PES con rivestimento in PTFE
Dotazione
- ON/OFF automatico dell'elettroutensile
- Sistema antistatico
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
- Pulizia filtro: Pulizia semiautomatica del filtro Ap
- Classe polvere: M
- Materiale del contenitore: Plastica
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Aree di applicazione
- Aspiratore di sicurezza per polveri classe M: tutte le applicazioni con polveri fini
- Per estrarre la polvere dagli elettroutensili più piccoli
- Per aspirare polvere fine e sporco grossolano
- Per aspirare liquidi e sporco umido
- Per lavori di montaggio e installazione
- Per l'estrazione da macchine e sistemi
- Utilizzo nei cantieri e nelle officine
- Per l'estrazione di tutti i tipi di polvere di roccia, polvere di legno, polvere di ceramica, ecc.