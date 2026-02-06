L'aspiratore solido-liquidi ad alte prestazioni NT 50/1 K è stato progettato appositamente per la rimozione rapida di grandi volumi di liquido. Grazie alla potente pompa di smaltimento, è in grado di gestire oltre 300 litri di acqua porca al minuto, compreso lo sporco grossolano fino ad un diametro di 20mm. Il connettore standard Geka ne garantisce la compatibilità con il sistema utilizzato per connettere i tubi dell'acqua. La turbina e la pompa di smaltimento sono protette da danni o intasamenti attraverso dei filtri efficaci per lo sporco grossolano che impediscono l'aspirazione di piccoli componenti quali pietre, foglie o residui di materiali edili. Le ruote pivottanti in metallo e la maniglia ergonomica garantiscono una pratica movimentazione e trasporto dell'aspiratore.