Bidone aspiratutto NT 50/1 K
L'aspiratore solido-liquidi NT 50/1 K è ideale per rimuovere rapidamente grandi quantità di liquidi o fluidi nell'edilizia o nell'industria grazie alla pompa di scarico.
L'aspiratore solido-liquidi ad alte prestazioni NT 50/1 K è stato progettato appositamente per la rimozione rapida di grandi volumi di liquido. Grazie alla potente pompa di smaltimento, è in grado di gestire oltre 300 litri di acqua porca al minuto, compreso lo sporco grossolano fino ad un diametro di 20mm. Il connettore standard Geka ne garantisce la compatibilità con il sistema utilizzato per connettere i tubi dell'acqua. La turbina e la pompa di smaltimento sono protette da danni o intasamenti attraverso dei filtri efficaci per lo sporco grossolano che impediscono l'aspirazione di piccoli componenti quali pietre, foglie o residui di materiali edili. Le ruote pivottanti in metallo e la maniglia ergonomica garantiscono una pratica movimentazione e trasporto dell'aspiratore.
Caratteristiche e vantaggi
Pompa di scarico acqua integrataI liquidi aspirati vengono smaltiti tramite la pompa di scarico integrata, l'aspiratore in questo modo non si ferma mai.
Cestello filtrante per sporco grossolano integrato per proteggere la pompaProtegge la pompa di smaltimento da intasamenti causati da pietre, foglie o pezzi di legno.
Valvola dell'aria per la regolazione della forza di aspirazioneLa valvola è montata fra il tubo e l'attaccatura Permette la sincronizzazione della portata d'acqua dell'aspirapolvere e della pompa.
Tubo di evacuazione
- La pompa per acque scure smaltisce la maggior parte dei liquidi aspirati.
- Per smaltire comodamente i liquidi residui.
Filtro antisporco grossolano integrato per la protezione della turbina
- Protegge la turbina dai danni causati dallo sporco grossolano e dalle piccole parti.
Accessori di alta qualità
- Tubo di suzione resistente all'olio.
- Bocchetta per pavimenti.
- Maniglia di spinta a regolazione continua.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar)
|273
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Potenza assorbita (W)
|1200
|Potenza pompa di evacuazione (W)
|1100
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|67
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|28
|Peso con imballo (kg)
|32,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Resistente all'olio
- Curva: Plastica
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Filtro sporco grossolano
- Archetto di spinta
Dotazione
- Tubo di evacuazione
- Compresa pompa di evacuazione
- Classe di protezione: I
Videos
Aree di applicazione
- Utilizzabili nei cantieri edili
- Industria