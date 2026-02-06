L'aspirapolvere di sicurezza NT 75/1 Me Ec H Z22 è certificato secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE, vincolante per l'Unione Europea, dall'istituto di collaudo indipendente e rinomato IBExU per l'eliminazione di polveri combustibili e di altre polveri di classe H in aree esplosive della Zona 22. Il potente motore EC senza spazzole garantisce una durata di 5000 ore. L'aspirapolvere a umido e a secco antideflagrante ha un design completamente collegato a terra e i relativi accessori a conduzione elettrica impediscono le scariche elettrostatiche. Grazie al contenitore da 75 litri in acciaio inox e al robusto telaio con maniglia di spinta regolabile, grandi quantità di polvere, sporco grossolano o liquidi possono essere facilmente rimossi dalla zona di pericolo. Un set di filtri di sicurezza assicura che il materiale aspirato venga smaltito in modo sicuro. In dotazione alla NT 75/1 Me Ec H Z22: filtro piatto pieghettato di sicurezza per polveri di classe H, particolarmente resistente e duraturo grazie allo speciale rivestimento in PTFE, che garantisce inoltre una capacità di trattenere le polveri del 99,995%.