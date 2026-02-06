Bidone aspiratutto NT 75/1 Me Ec H Z22
Certificato secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE, l'aspiratore di sicurezza NT 75/1 Me Ec H Z22 di classe di polvere H è adatto all'uso in aree potenzialmente esplosive designate zona 22.
L'aspirapolvere di sicurezza NT 75/1 Me Ec H Z22 è certificato secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE, vincolante per l'Unione Europea, dall'istituto di collaudo indipendente e rinomato IBExU per l'eliminazione di polveri combustibili e di altre polveri di classe H in aree esplosive della Zona 22. Il potente motore EC senza spazzole garantisce una durata di 5000 ore. L'aspirapolvere a umido e a secco antideflagrante ha un design completamente collegato a terra e i relativi accessori a conduzione elettrica impediscono le scariche elettrostatiche. Grazie al contenitore da 75 litri in acciaio inox e al robusto telaio con maniglia di spinta regolabile, grandi quantità di polvere, sporco grossolano o liquidi possono essere facilmente rimossi dalla zona di pericolo. Un set di filtri di sicurezza assicura che il materiale aspirato venga smaltito in modo sicuro. In dotazione alla NT 75/1 Me Ec H Z22: filtro piatto pieghettato di sicurezza per polveri di classe H, particolarmente resistente e duraturo grazie allo speciale rivestimento in PTFE, che garantisce inoltre una capacità di trattenere le polveri del 99,995%.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per la zona 22 come definito dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE (istituto di prova IBExU)Massimo livello di sicurezza dell'utente in aree potenzialmente esplosive della zona 22. Adatto per rimuovere tipi di polvere pericolosi classificati nella classe di polvere H.
Motore velocità variabileElevata resistenza all'usura e lunga durata (5000 ore).
Sistema antistaticoSistema antistatico continuo con accessori elettricamente conduttivi.
Filtro di sicurezza a pieghe piatte
- Livello di ritenzione della polvere garantito pari al 99,995%.
- Particolarmente resistente e durevole grazie al rivestimento in PTFE.
- Approvato per l'aspirazione di tipi di polvere pericolosi classificati nella classe di polvere H.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|61
|Aspirazione (mbar/kPa)
|220 / 22
|Capacità del contenitore (l)
|75
|Potenza assorbita (W)
|max. 1000
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|10
|Materiale del cavo
|Gomma da cancellare
|Rumorosità (dB(A))
|76
|Colore
|argento
|Peso senza accessori (kg)
|25,1
|Peso con imballo (kg)
|31,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Sacchetto filtro di sicurezza: 1 Pezzo(i)
- Lunghezza del tubo di aspirazione: 4 m
- Tipo di tubo di aspirazione: Elettricamente conduttivo
- Quantità di tubi di aspirazione: 2 Pezzo(i)
- Lunghezza dei tubi di aspirazione: 550 mm
- Materiale dei tubi di aspirazione: Acciaio inox
- Curva: Elettricamente conduttivo
- Materiale del sacchetto filtro: Vello
- Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto: 360 mm
- Bocchetta fessure
- Vano di raccolta in acciaio INOX
- Filtro plissettato piatto: Vetro resina
- Archetto di spinta
Dotazione
- Sistema antistatico
- Classe di protezione: I
- Ruote girevoli con freno
- Classe polvere: H
- Materiale vano di raccolta: Acciaio inox
Videos
Aree di applicazione
- Aspiratore di sicurezza per utilizzo in zone potenzialmente esplosive zona 22
- Aspiratore di sicurezza per polvere di classe H che trattiene le polveri pericolose e cancerogene