Panettieri e pasticceri possono tirare un sospiro di sollievo con il nostro aspirapolvere per panetteria NT 40/1 Tact Bs. Che si tratti di pavimenti, macchine o altri dispositivi - e con accessori opzionali anche il forno: l'aspirapolvere affronta facilmente tutte le sfide che lo attendono nel forno. Con i suoi robusti fermi di blocco in metallo, è certificato come una macchina antideflagrante ed è quindi perfetto per aspirare polvere di farina potenzialmente pericolosa. La pulizia automatica del filtro Tact garantisce non solo una potenza di aspirazione costantemente elevata, ma consente anche l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine. A tale scopo, l'aspirapolvere è estremamente semplice da utilizzare utilizzando l'interruttore rotante al centro, resiste anche ad applicazioni più difficili con il robusto contenitore ed è molto facile da trasportare grazie alla maniglia ergonomica standard.