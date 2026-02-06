Bidone aspiratutto NT 40/1 Tact Bs
L'aspirapolvere per panetteria NT 40/1 Tact Bs è stato sviluppato appositamente per le esigenze speciali del settore. L'aspirapolvere gestisce facilmente grandi quantità di polvere fine.
Panettieri e pasticceri possono tirare un sospiro di sollievo con il nostro aspirapolvere per panetteria NT 40/1 Tact Bs. Che si tratti di pavimenti, macchine o altri dispositivi - e con accessori opzionali anche il forno: l'aspirapolvere affronta facilmente tutte le sfide che lo attendono nel forno. Con i suoi robusti fermi di blocco in metallo, è certificato come una macchina antideflagrante ed è quindi perfetto per aspirare polvere di farina potenzialmente pericolosa. La pulizia automatica del filtro Tact garantisce non solo una potenza di aspirazione costantemente elevata, ma consente anche l'aspirazione di grandi quantità di polvere fine. A tale scopo, l'aspirapolvere è estremamente semplice da utilizzare utilizzando l'interruttore rotante al centro, resiste anche ad applicazioni più difficili con il robusto contenitore ed è molto facile da trasportare grazie alla maniglia ergonomica standard.
Caratteristiche e vantaggi
Ideale per panifici e pasticcerieKit di accessori opzionali specifici per l'impiego nei panifici.
Speciali chiusure in metalloConsentire la certificazione come macchina a prova di esplosione. Approvata per l'aspirazione di polvere di farina potenzialmente pericolosa.
Filtro plissettato piatto in PES resistente al caloreConsente l'aspirazione di polveri problematiche nei panifici.
Pratico vano porta accessori per accessori speciali
- Facilita il trasporto di set ingombranti per la pulizia del forno.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s)
|74
|Aspirazione (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Potenza assorbita (W)
|max. 1380
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 40
|Lunghezza del cavo (m)
|7,5
|Rumorosità (dB(A))
|68
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|16,2
|Peso con imballo (kg)
|19,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Bocchetta fessure
- Filtro plissettato piatto: PES con rivestimento in PTFE
- Archetto di spinta
Dotazione
- Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo
- Materiale vano di raccolta: Plastica
- Paracolpi
- Classe di protezione: II
- Ruote girevoli con freno
- Preparazione anti statica
Aree di applicazione
- Ideale per la pulizia di forni da panetterie/pizzeria, pavimenti, macchinari e attrezzature