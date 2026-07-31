Aspiratore industriale ID 265/55 Afc
ID 265/55 Afc Impianto di depolverazione mobile trifase per l'aspirazione di medie quantità di polveri, trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Design robusto.
L'aspiratore stazionario è progettato per aspirare grandi quantità di polvere, trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). La macchina trifase con una potenza nominale di ingresso di 5,5 kW e un sistema di filtraggio della classe di polvere M è dotata di un potente compressore radiale ad alta efficienza energetica (IE3) per flussi di volume elevati, di un motore a bassa usura e a bassa manutenzione. Soddisfa i requisiti fondamentali per le applicazioni industriali grazie al suo design robusto e di facile manutenzione e alla sua idoneità al funzionamento continuo su tre turni. Un motore elettrico vibrante garantisce una pulizia efficace del filtro a tasche resistente e lavabile. Il contenitore su ruote da 50 L è dotato di spia per il controllo del livello di riempimento e viene svuotato tramite un carrello ad appoggio senza dover rimuovere la testata motrice. Un sacchetto in polietilene con meccanismo di chiusura integrato garantisce un processo senza polvere e uno smaltimento sicuro dei rifiuti. Su richiesta, il campo di applicazione della macchina può essere ampliato per coprire la classe di polveri H e la Zona 22, l'aspirazione di più punti contemporaneamente.
Caratteristiche e vantaggi
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoroIngegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motriceCarrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Filtro a tasche durevole e lavabile e pulizia elettrica del filtroAspirazione ininterrotta ad alta potenza aspirante senza alcuna riduzione dell'effetto filtrante. Le cuciture saldate garantiscono una lunga durata del filtro a tasche. Per una pulizia del filtro efficiente e comoda e una potenza di aspirazione costante.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
- Svuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato.
- Semplice smaltimento della polvere in un sacco in PE.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vuoto (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Materiale del contenitore
|Metallo
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|5,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 175
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|Filtro principale classe polvere
|M
|Peso senza accessori (kg)
|370
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|469
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Dotazione
- Filtro: Filtro tasca
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per l'aspirazione di grandi quantità di polvere pericolosa (TWL ≥ 0,1 mg/m³)
- Per l'aspirazione di grandi quantità di trucioli fini e polvere