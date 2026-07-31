Aspiratore industriale ID 265/55 Afc

ID 265/55 Afc Impianto di depolverazione mobile trifase per l'aspirazione di medie quantità di polveri, trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Design robusto.

L'aspiratore stazionario è progettato per aspirare grandi quantità di polvere, trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). La macchina trifase con una potenza nominale di ingresso di 5,5 kW e un sistema di filtraggio della classe di polvere M è dotata di un potente compressore radiale ad alta efficienza energetica (IE3) per flussi di volume elevati, di un motore a bassa usura e a bassa manutenzione. Soddisfa i requisiti fondamentali per le applicazioni industriali grazie al suo design robusto e di facile manutenzione e alla sua idoneità al funzionamento continuo su tre turni. Un motore elettrico vibrante garantisce una pulizia efficace del filtro a tasche resistente e lavabile. Il contenitore su ruote da 50 L è dotato di spia per il controllo del livello di riempimento e viene svuotato tramite un carrello ad appoggio senza dover rimuovere la testata motrice. Un sacchetto in polietilene con meccanismo di chiusura integrato garantisce un processo senza polvere e uno smaltimento sicuro dei rifiuti. Su richiesta, il campo di applicazione della macchina può essere ampliato per coprire la classe di polveri H e la Zona 22, l'aspirazione di più punti contemporaneamente.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale ID 265/55 Afc: Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Aspiratore industriale ID 265/55 Afc: Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Svuotamento semplice e sicuro senza rimuovere la testa motrice
Carrello di appoggio e contenitore rotante per uno svuotamento ergonomico.
Aspiratore industriale ID 265/55 Afc: Filtro a tasche durevole e lavabile e pulizia elettrica del filtro
Filtro a tasche durevole e lavabile e pulizia elettrica del filtro
Aspirazione ininterrotta ad alta potenza aspirante senza alcuna riduzione dell'effetto filtrante. Le cuciture saldate garantiscono una lunga durata del filtro a tasche. Per una pulizia del filtro efficiente e comoda e una potenza di aspirazione costante.
Sistema di svuotamento senza polvere per materiali pericolosi
  • Svuotamento senza polvere grazie al sacco in PE con meccanismo di chiusura integrato.
  • Semplice smaltimento della polvere in un sacco in PE.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
flusso d'aria (l/s/m³/h) 738 / 2655
Vuoto (mbar/kPa) 47 / 4,7
Capacità del contenitore (l) 50
Materiale del contenitore Metallo
Potenza nominale in ingresso (kW) 5,5
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 175
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
Filtro principale classe polvere M
Peso senza accessori (kg) 370
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 469
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Dotazione

  • Filtro: Filtro tasca
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale ID 265/55 Afc
Aspiratore industriale ID 265/55 Afc
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Aree di applicazione
  • Per l'aspirazione di grandi quantità di polvere pericolosa (TWL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Per l'aspirazione di grandi quantità di trucioli fini e polvere
Accessori