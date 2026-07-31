L'aspiratore stazionario è progettato per aspirare grandi quantità di polvere, trucioli fini e polveri pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³). La macchina trifase con una potenza nominale di ingresso di 5,5 kW e un sistema di filtraggio della classe di polvere M è dotata di un potente compressore radiale ad alta efficienza energetica (IE3) per flussi di volume elevati, di un motore a bassa usura e a bassa manutenzione. Soddisfa i requisiti fondamentali per le applicazioni industriali grazie al suo design robusto e di facile manutenzione e alla sua idoneità al funzionamento continuo su tre turni. Un motore elettrico vibrante garantisce una pulizia efficace del filtro a tasche resistente e lavabile. Il contenitore su ruote da 50 L è dotato di spia per il controllo del livello di riempimento e viene svuotato tramite un carrello ad appoggio senza dover rimuovere la testata motrice. Un sacchetto in polietilene con meccanismo di chiusura integrato garantisce un processo senza polvere e uno smaltimento sicuro dei rifiuti. Su richiesta, il campo di applicazione della macchina può essere ampliato per coprire la classe di polveri H e la Zona 22, l'aspirazione di più punti contemporaneamente.