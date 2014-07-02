Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC

Aspiratore industriale monofase, compatto con sistema di pulizia automatica del filtro e motore brushless a bassa usura. Ideale per polveri sottili nelle aree di produzione - adatto come aspiratore stazionario abbinato a macchine di produzione

IDEALE PER: aspirare polveri sottili nelle zone di produzione - adatto anche per uso stazionario. Adatto per uso continuativo anche su più turni di lavoro. PLUS DI PRODOTTO: Motore aspirazione Brushless, fino a 5.000 ore di funzionamento Fusto e corpo in acciaio Inox. Filtro in poliestere con scuotifiltro automatico (TACT), classe M. Ingresso aspirazione con pre-separatore ciclonico. Sistema antistatico. Sensori spegnimento quando troppo pieno (liquidi).

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC: Turbina EC a bassa usura
Design senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC: Sistema di pulizia automatica del filtro TACT
Pulizia automatica del filtro tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC: Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Design chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 62,5 / 225
Aspirazione (mbar/kPa) 244 / 24,4
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 1,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 74
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,95
Peso senza accessori (kg) 59
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 995

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
  • Spegnimento automatico a serbatoio pieno
Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC
