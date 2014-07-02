Aspiratore industriale IVC 60/12-1 Tact EC
Aspiratore industriale monofase, compatto con sistema di pulizia automatica del filtro e motore brushless a bassa usura. Ideale per polveri sottili nelle aree di produzione - adatto come aspiratore stazionario abbinato a macchine di produzione
IDEALE PER: aspirare polveri sottili nelle zone di produzione - adatto anche per uso stazionario. Adatto per uso continuativo anche su più turni di lavoro. PLUS DI PRODOTTO: Motore aspirazione Brushless, fino a 5.000 ore di funzionamento Fusto e corpo in acciaio Inox. Filtro in poliestere con scuotifiltro automatico (TACT), classe M. Ingresso aspirazione con pre-separatore ciclonico. Sistema antistatico. Sensori spegnimento quando troppo pieno (liquidi).
Caratteristiche e vantaggi
Turbina EC a bassa usuraDesign senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Sistema di pulizia automatica del filtro TACTPulizia automatica del filtro tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compattoDesign chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Aspirazione (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|74
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,95
|Peso senza accessori (kg)
|59
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Dotazione
- Filtro principale: Filtro plissettato piatto
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
- Spegnimento automatico a serbatoio pieno