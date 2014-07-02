L'aspiratore industriale IV 60/24-2 è un prodotto molto robusto ottimo sia per l'aspirazione di solidi, sia per quella di liquidi. La sua struttura e la dotazione varia rendono questo prodotto molto versatile e pratico. Questo prodotto può essere usato per lavori continuativi, proprio grazie al motore a tre stadi. Le due turbine creano una fortissima depressione e possono essere accese e spente separatamente. Quindi la potenza di aspirazione risulta regolabile a seconda del lavoro che si sta eseguendo. Il vano raccolta montato su ruote è facile da trasportare e soprattutto da svuotare. Le due ruote pivottanti con freno incorporato rendono il prodotto stabile anche su lievi pendenze. Il filtro preseparatore a ciclone è in dotazione all'IV 60/24 -2 e trattiene grandi quantità di sporco che non arrivano agli altri filtri, aumentandone considerevolmente la durata. Il filtro principale omologato per polveri M assicura la possibilità di aspirare senza interruzione per lunghi periodi. Questo modello è dotato di sistema di pulizia filtro integrato.