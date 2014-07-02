Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Ap
Aspiratore industriale monofase, per solidi e liquidi, entry-level, compatto e maneggevole. Con sistema di pulizia del filtro semiautomatico, grandi ruote e ruote pivottanti con freno. Ideale per la pulizia di macchine e aree di produzione.
L'aspiratore industriale IV 60/24-2 è un prodotto molto robusto ottimo sia per l'aspirazione di solidi, sia per quella di liquidi. La sua struttura e la dotazione varia rendono questo prodotto molto versatile e pratico. Questo prodotto può essere usato per lavori continuativi, proprio grazie al motore a tre stadi. Le due turbine creano una fortissima depressione e possono essere accese e spente separatamente. Quindi la potenza di aspirazione risulta regolabile a seconda del lavoro che si sta eseguendo. Il vano raccolta montato su ruote è facile da trasportare e soprattutto da svuotare. Le due ruote pivottanti con freno incorporato rendono il prodotto stabile anche su lievi pendenze. Il filtro preseparatore a ciclone è in dotazione all'IV 60/24 -2 e trattiene grandi quantità di sporco che non arrivano agli altri filtri, aumentandone considerevolmente la durata. Il filtro principale omologato per polveri M assicura la possibilità di aspirare senza interruzione per lunghi periodi. Questo modello è dotato di sistema di pulizia filtro integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Dotato di due motori soffiantiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. Controllo elettronico dell'azionamento per evitare elevate correnti di spunto.
Pulizia manuale del filtro IVC (Ap)Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compattoDesign chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,95
|Peso senza accessori (kg)
|59
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Dotazione
- Filtro principale: Filtro plissettato piatto
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no