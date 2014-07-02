Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²
Aspiratore industriale monofase con grandi ruote e ruote pivottanti con freno per una mobilità ottimale. Pulizia automatica del filtro per un lungo periodo di aspirazione senza interruzioni.
L'aspiratore industriale IV 60/24-2 è adatto per l'aspirazione di solidi e liquidi. Struttura e dotazione rendono questo prodotto molto versatile e pratico. Può essere usato per lavori continuativi grazie al motore a tre stadi: funziona con 220-240 V, 50-60 Hz. Le due turbine creano una fortissima depressione e possono essere accese e spente separatamente. Quindi la potenza di aspirazione risulta regolabile a seconda del lavoro che si sta eseguendo. Il vano raccolta montato su ruote è facile da trasportare e soprattutto da svuotare. Le due ruote pivottanti con freno incorporato rendono il prodotto stabile anche su lievi pendenze. Il filtro preseparatore a ciclone è in dotazione all'IV 60/24 -2 e trattiene grandi quantità di sporco che non arrivano agli altri filtri, aumentandone considerevolmente la durata. Il filtro principale omologato per polveri M assicura la possibilità di aspirare senza interruzione per lunghi periodi. Questo modello è dotato di sistema di pulizia filtro integrato.
Caratteristiche e vantaggi
Dotato di due motori soffiantiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. Controllo elettronico dell'azionamento per evitare elevate correnti di spunto.
Tact 2 sistema di pulizia filtro automaticoPulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compattoDesign chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,95
|Peso con imballo (kg)
|68,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Dotazione
- Filtro principale: Filtro plissettato piatto
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
- Spegnimento automatico a serbatoio pieno