Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²

Aspiratore industriale monofase con grandi ruote e ruote pivottanti con freno per una mobilità ottimale. Pulizia automatica del filtro per un lungo periodo di aspirazione senza interruzioni.

L'aspiratore industriale IV 60/24-2 è adatto per l'aspirazione di solidi e liquidi. Struttura e dotazione rendono questo prodotto molto versatile e pratico. Può essere usato per lavori continuativi grazie al motore a tre stadi: funziona con 220-240 V, 50-60 Hz. Le due turbine creano una fortissima depressione e possono essere accese e spente separatamente. Quindi la potenza di aspirazione risulta regolabile a seconda del lavoro che si sta eseguendo. Il vano raccolta montato su ruote è facile da trasportare e soprattutto da svuotare. Le due ruote pivottanti con freno incorporato rendono il prodotto stabile anche su lievi pendenze. Il filtro preseparatore a ciclone è in dotazione all'IV 60/24 -2 e trattiene grandi quantità di sporco che non arrivano agli altri filtri, aumentandone considerevolmente la durata. Il filtro principale omologato per polveri M assicura la possibilità di aspirare senza interruzione per lunghi periodi. Questo modello è dotato di sistema di pulizia filtro integrato.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²: Dotato di due motori soffianti
Dotato di due motori soffianti
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. Controllo elettronico dell'azionamento per evitare elevate correnti di spunto.
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Pulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²: Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
Design chiaro e compatto del filtro. Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 73
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,95
Peso con imballo (kg) 68,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 995

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
  • Spegnimento automatico a serbatoio pieno
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact²
Videos
Accessori