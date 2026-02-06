Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Aspiratore industriale monofase compatto con innovativa pulizia automatica del filtro Tact². Ideale per lo smaltimento senza creare nuvole di polvere di materiali secchi.
L'aspiratore industrial IVC 60/24-2 Tact² Longopac è pensato per la pulizia di aree di produzione e dei macchinari in esse contenuti. In dotazione ha due ruote grandi e rotelle con freno di modo che lo si possa spostare con agilità e fermare in totale sicurezza. Il sistema di pulizia filtro automatico TACT² aumenta gli intervalli di lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®Consente uno smaltimento senza polvere e quindi un lavoro rispettoso della salute. Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia varietà di materiali aspirati. Opzionalmente disponibile in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Dotato di due motori soffiantiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. Controllo elettronico dell'azionamento per evitare elevate correnti di spunto.
Tact 2 sistema di pulizia filtro automaticoPulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
- Design chiaro e compatto del filtro.
- Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,95
|Peso senza accessori (kg)
|66
|Peso con imballo (kg)
|69,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|950 x 690 x 1170
Dotazione
- Filtro principale: Filtro plissettato piatto
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no