L'aspiratore industrial IVC 60/24-2 Tact² Longopac è pensato per la pulizia di aree di produzione e dei macchinari in esse contenuti. In dotazione ha due ruote grandi e rotelle con freno di modo che lo si possa spostare con agilità e fermare in totale sicurezza. Il sistema di pulizia filtro automatico TACT² aumenta gli intervalli di lavoro.