Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Aspiratore industriale monofase compatto con innovativa pulizia automatica del filtro Tact². Ideale per lo smaltimento senza creare nuvole di polvere di materiali secchi.

L'aspiratore industrial IVC 60/24-2 Tact² Longopac è pensato per la pulizia di aree di produzione e dei macchinari in esse contenuti. In dotazione ha due ruote grandi e rotelle con freno di modo che lo si possa spostare con agilità e fermare in totale sicurezza. Il sistema di pulizia filtro automatico TACT² aumenta gli intervalli di lavoro.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Consente uno smaltimento senza polvere e quindi un lavoro rispettoso della salute. Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia varietà di materiali aspirati. Opzionalmente disponibile in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Dotato di due motori soffianti
Dotato di due motori soffianti
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. Controllo elettronico dell'azionamento per evitare elevate correnti di spunto.
Aspiratore industriale IVC 60/24-2 Tact² Longopac: Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Pulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
  • Design chiaro e compatto del filtro.
  • Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 73
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,95
Peso senza accessori (kg) 66
Peso con imballo (kg) 69,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 950 x 690 x 1170

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
