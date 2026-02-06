Aspiratore industriale IVC 60/30 Tact² Longopac

Aspiratore industriale trifase IVC 60/30 Tact² Longopac. Con turbina coassiale per aspirare materile secco. Pulizia del filtro automatica con Tact² e sistema di smaltimento Longopac.

L'aspiratore industrial IVC 60/30 Tact² Longopac è pensato per la pulizia di aree di produzione e dei macchinari in esse contenuti. Grazie alla turbina coassiale trifase si può utilizzare in continuo anche come aspiratore fisso sulle macchine di produzione e imballaggio.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Sistema di smaltimento sicuro Longopac®
Consente uno smaltimento senza polvere e quindi un lavoro rispettoso della salute. Per la raccolta e lo smaltimento separato di un'ampia varietà di materiali aspirati. Opzionalmente disponibile in una versione altamente sostenibile e biodegradabile.
Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Una soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Tact 2 sistema di pulizia filtro automatico
Pulizia automatica dei filtri tramite getti d’aria mirati e potenti. Nonostante la pulizia del filtro, la potenza di aspirazione rimane costantemente elevata. La lunga durata del filtro riduce i costi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
  • Design chiaro e compatto del filtro.
  • Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Aspirazione (mbar/kPa) 286 / 28,6
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,9
Peso senza accessori (kg) 100
Peso con imballo (kg) 107
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
