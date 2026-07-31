Aspiratore industriale IVM 100/36-3 Oss
Aspiratore industriale di classe media a tre motori, mobile e robusto per materiali solidi fini e grossolani. Con dispositivo elettronico di troppopieno per solidi e polveri.
Per grandi quantità di materiale aspirato, con dispositivo elettronico di protezione troppo pieno per solidi e polveri, duraturo, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a 3 motori di classe media IVM 100/36-3 (H) per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase e ciascuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando la leva scuotitore. La pulizia del filtro ne prolunga la durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre la carrozzeria è realizzata in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di pulizia filtro manuale a vibrazione: risparmio dei costi.
- Il sistema di pulizia filtro manuale a vibrazione aumenta la durata del filtro e riduce i costi di manutenzione.
Contenitore mobile in acciaio inox
- Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
- Tutti i ganci possono essere appesi liberamente sulla macchina tramite un sistema a clip.
Tre motori di aspirazione
- Macchina potente con le massime prestazioni di pulizia possibili nella rete elettrica monofase.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Vuoto (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3,6
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|79
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|76
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|76,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
- Spegnimento automatico a serbatoio pieno
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di materia solida e polvere