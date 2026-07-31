Aspiratore industriale IVM 100/36-3 Oss

Aspiratore industriale di classe media a tre motori, mobile e robusto per materiali solidi fini e grossolani. Con dispositivo elettronico di troppopieno per solidi e polveri.

Per grandi quantità di materiale aspirato, con dispositivo elettronico di protezione troppo pieno per solidi e polveri, duraturo, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a 3 motori di classe media IVM 100/36-3 (H) per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase e ciascuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando la leva scuotitore. La pulizia del filtro ne prolunga la durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre la carrozzeria è realizzata in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di pulizia filtro manuale a vibrazione: risparmio dei costi.
  • Il sistema di pulizia filtro manuale a vibrazione aumenta la durata del filtro e riduce i costi di manutenzione.
Contenitore mobile in acciaio inox
  • Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
  • Tutti i ganci possono essere appesi liberamente sulla macchina tramite un sistema a clip.
Tre motori di aspirazione
  • Macchina potente con le massime prestazioni di pulizia possibili nella rete elettrica monofase.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 222 / 799
Vuoto (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 3,6
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 79
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 76
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 76,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1020 x 680 x 1720

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
  • Spegnimento automatico a serbatoio pieno
Aspiratore industriale IVM 100/36-3 Oss
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di materia solida e polvere
Accessori