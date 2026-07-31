Per grandi quantità di materiale aspirato, con dispositivo elettronico di protezione troppo pieno per solidi e polveri, duraturo, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a 3 motori di classe media IVM 100/36-3 (H) per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase e ciascuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando la leva scuotitore. La pulizia del filtro ne prolunga la durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre la carrozzeria è realizzata in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.