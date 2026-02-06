Aspiratore industriale IVM 40/24-2
Aspiratore industriale di classe media bimotore, manovrabile e robusto per aspirare materiali solidi fini e grossolani. Con filtro a stella per polveri di classe M.
Durevole, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a due motori della classe media IVM 40/24-2 per l'aspirazione universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro pull and clean e senza dover spegnere l'aspirapolvere. Il contenitore del filtro e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è stato realizzato in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Due motori di aspirazione con soft start
- Potente e robusto
Contenitore mobile in acciaio inox
- Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Aspirazione (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|35,7
|Peso con imballo (kg)
|36,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aree di applicazione
- Per piccole quantità di materia solida e polvere