Durevole, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a due motori della classe media IVM 40/24-2 per l'aspirazione universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro pull and clean e senza dover spegnere l'aspirapolvere. Il contenitore del filtro e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è stato realizzato in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.