Aspiratore industriale IVM 40/24-2

Aspiratore industriale di classe media bimotore, manovrabile e robusto per aspirare materiali solidi fini e grossolani. Con filtro a stella per polveri di classe M.

Durevole, robusto, compatto e mobile: il nostro aspiratore industriale a due motori della classe media IVM 40/24-2 per l'aspirazione universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE con classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro pull and clean e senza dover spegnere l'aspirapolvere. Il contenitore del filtro e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è stato realizzato in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Due motori di aspirazione con soft start
  • Potente e robusto
Contenitore mobile in acciaio inox
  • Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Aspirazione (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 35,7
Peso con imballo (kg) 36,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/24-2
Aspiratore industriale IVM 40/24-2
Aspiratore industriale IVM 40/24-2
Videos
Aree di applicazione
  • Per piccole quantità di materia solida e polvere
Accessori