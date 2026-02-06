Aspiratore industriale IVM 40/24-2 (H)
Caratteristiche e vantaggi
Due motori di aspirazione con soft start
- Potente e robusto
Contenitore mobile in acciaio inox
- Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
Equipaggiato per la classe di polvere H per un'elevata sicurezza sul lavoro
- Fornisce una protezione efficace contro le polveri pericolose dalla classe di polvere H.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Aspirazione (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|41
|Peso con imballo (kg)
|41,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Filtro secondario: Cartuccia filtro
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no