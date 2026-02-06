Aspiratore industriale IVM 40/24-2 (H)

Caratteristiche e vantaggi
Due motori di aspirazione con soft start
  • Potente e robusto
Contenitore mobile in acciaio inox
  • Il contenitore depositato può essere comodamente rimosso dal telaio e trasportato per lo smaltimento/svuotamento.
Equipaggiato per la classe di polvere H per un'elevata sicurezza sul lavoro
  • Fornisce una protezione efficace contro le polveri pericolose dalla classe di polvere H.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Aspirazione (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 41
Peso con imballo (kg) 41,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Filtro secondario: Cartuccia filtro
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
