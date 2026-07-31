Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD

L'aspiratore industriale di fascia media IVM 40/24-2 H ACD bimotore, mobile e robusto convince quando si tratta di aspirare polveri combustibili fini e grossolane.

Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di fascia media bimotore IVM 40/24-2 H ACD per l'aspirazione universale di solidi combustibili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE della classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean senza spegnere l'aspirapolvere. Inoltre, la macchina è dotata di filtro H e certificata per la classe di polvere H. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspirapolvere industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD: Classe di polvere H
Classe di polvere H
Dispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD: Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
  • Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
  • È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con grado di separazione ottimale.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s) 106
Vuoto (mbar) 225
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 77
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 36
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 39,6
Dimensioni (L × P × A) (mm) 645 x 655 x 1150

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD
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Aree di applicazione
  • Per raccogliere polveri combustibili
Accessori