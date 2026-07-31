Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di fascia media bimotore IVM 40/24-2 H ACD per l'aspirazione universale di solidi combustibili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE della classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean senza spegnere l'aspirapolvere. Inoltre, la macchina è dotata di filtro H e certificata per la classe di polvere H. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspirapolvere industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.