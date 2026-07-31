Aspiratore industriale IVM 40/24-2 H ACD
L'aspiratore industriale di fascia media IVM 40/24-2 H ACD bimotore, mobile e robusto convince quando si tratta di aspirare polveri combustibili fini e grossolane.
Durevole, robusto, compatto, mobile: il nostro aspiratore industriale di fascia media bimotore IVM 40/24-2 H ACD per l'aspirazione universale di solidi combustibili fini e grossolani al di fuori della zona ATEX. La macchina affidabile funziona in funzionamento monofase ed entrambi i motori possono essere controllati individualmente. Il grande filtro a stella in PTFE della classe di polvere M può essere pulito facilmente, comodamente e in modo affidabile utilizzando il sistema di pulizia del filtro Pull and Clean senza spegnere l'aspirapolvere. Inoltre, la macchina è dotata di filtro H e certificata per la classe di polvere H. Il filtro e i serbatoi di raccolta dell'aspirapolvere industriale sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio resistente e dispone di grandi ruote per un facile trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
ACD – Applicato per polveri combustibiliPer l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Classe di polvere HDispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di due motori soffianti
- Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali.
- È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
- Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
- Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con grado di separazione ottimale.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s)
|106
|Vuoto (mbar)
|225
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|77
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|36
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|39,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|645 x 655 x 1150
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Filtro secondario: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per raccogliere polveri combustibili