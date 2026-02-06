Aspiratore industriale IVM 60/36 -3

Aspirapolvere industriale di classe media a 3 motori, mobile e robusto IVM 60 / 36-3 per uso universale nell'industria per materiali solidi fini e grossolani.

Durevole, robusto, mobile: il nostro aspirapolvere industriale a 3 motori di classe media IVM 60 / 36-3 per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in modalità monofase. Ognuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella in classe di polvere M con trasmissione può essere pulito in modo facile, comodo e affidabile. La pulizia del filtro prolunga la sua durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è stato realizzato in acciaio resistente e ha ruote di grandi dimensioni che ne semplificano il trasporto.

Caratteristiche e vantaggi
Tre motori di aspirazione
Tre potenti ventole per prestazioni di pulizia eccezionali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Pulizia manuale del filtro IVM
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 221 / 799
Aspirazione (mbar/kPa) 254 / 25,4
Capacità del contenitore (l) 60
Potenza nominale di ingresso (kW) 3,6
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50 ID 40
Rumorosità (dB(A)) 79
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 68
Peso con imballo (kg) 72,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1020 x 680 x 1490

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
