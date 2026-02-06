Durevole, robusto, mobile: il nostro aspirapolvere industriale a 3 motori di classe media IVM 60 / 36-3 per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in modalità monofase. Ognuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella in classe di polvere M con trasmissione può essere pulito in modo facile, comodo e affidabile. La pulizia del filtro prolunga la sua durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è stato realizzato in acciaio resistente e ha ruote di grandi dimensioni che ne semplificano il trasporto.