Aspiratore industriale IVM 60/36 -3
Aspirapolvere industriale di classe media a 3 motori, mobile e robusto IVM 60 / 36-3 per uso universale nell'industria per materiali solidi fini e grossolani.
Durevole, robusto, mobile: il nostro aspirapolvere industriale a 3 motori di classe media IVM 60 / 36-3 per l'assorbimento universale di materiali solidi fini e grossolani in ambienti industriali. La macchina affidabile funziona in modalità monofase. Ognuno dei tre motori può essere controllato individualmente. Il grande filtro a stella in classe di polvere M con trasmissione può essere pulito in modo facile, comodo e affidabile. La pulizia del filtro prolunga la sua durata, riducendo così gli sforzi di manutenzione. Il corpo e il contenitore di raccolta della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile resistente agli acidi, mentre l'alloggiamento è stato realizzato in acciaio resistente e ha ruote di grandi dimensioni che ne semplificano il trasporto.
Caratteristiche e vantaggi
Tre motori di aspirazioneTre potenti ventole per prestazioni di pulizia eccezionali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata.
Pulizia manuale del filtro IVMUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-largePer aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M. Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Aspirazione (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3,6
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50 ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|79
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|68
|Peso con imballo (kg)
|72,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no