Durevole, robusto e compatto: l'aspiratore professionale a tre motori IVM 60/36-3 H è utile per l'aspirazione di polveri sottili e grossolane in ogni tipo di contesto. La macchina lavora in singole fasi e i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro per polveri di classe M può essere pulito facilmente e in maniera affidabile grazie alla tecnologia di svuotamento con bottone, senza spegnere l'aspiratore. Include un filtro H. La pulizia del filtro estende la vita utile della macchina, diminuendo lo sforzo per la manutenzione. Il corpo e l'alloggiamento del filtro è costruito con materiale che resiste agli acidi, il bidone è d'acciaio ed è dotato di grandi ruote per un trasporto facile.