Aspiratore industriale IVM 60/36-3
Potente aspiratore professionale IVM 60/36-3 H con triplo motore, per raccogliere sporco fine e grossolano. Con il filtro per le polveri di classe M e il filtro a a cartuccia di classe H.
Durevole, robusto e compatto: l'aspiratore professionale a tre motori IVM 60/36-3 H è utile per l'aspirazione di polveri sottili e grossolane in ogni tipo di contesto. La macchina lavora in singole fasi e i motori possono essere controllati individualmente. Il filtro per polveri di classe M può essere pulito facilmente e in maniera affidabile grazie alla tecnologia di svuotamento con bottone, senza spegnere l'aspiratore. Include un filtro H. La pulizia del filtro estende la vita utile della macchina, diminuendo lo sforzo per la manutenzione. Il corpo e l'alloggiamento del filtro è costruito con materiale che resiste agli acidi, il bidone è d'acciaio ed è dotato di grandi ruote per un trasporto facile.
Caratteristiche e vantaggi
Classe di polvere HDispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Pulizia manuale del filtro pull-and-cleanLa pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento. Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Tre motori di aspirazioneMacchina potente con le massime prestazioni di pulizia possibili nella rete elettrica monofase.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Vuoto (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3,6
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|79
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|3,5
|Peso senza accessori (kg)
|78
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|78,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Filtro secondario: Filtro a cartuccia
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Per polveri pericolose