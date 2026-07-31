L'affidabile tecnica di filtraggio delle polveri di classe M dell'aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef e due potenti turbine di bypass con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW consentono di aspirare trucioli e polveri fini e pericolosi (OEL ≥ 0,1 mg/m³) in grandi quantità. Questa macchina mobile è alimentata a corrente alternata ed è dotata di un filtro a tasche durevole e lavabile. grazie al suo design robusto e di facile manutenzione, si adatta perfettamente alle esigenze delle applicazioni industriali. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato utilizzando un carrello ergonomico, un muletto o una gru - senza bisogno di rimuovere la testa motrice per nessuna di queste opzioni. Se necessario, lo svuotamento può avvenire anche in un luogo specifico, come ad esempio un container.