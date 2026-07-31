Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef
IVR 100/24-2 Ef: aspiratore industriale mobile ideale per l'aspirazione sicura di grandi quantità di polveri fini e pericolose. Aspirazione elevata grazie alle potenti turbine bypass.
L'affidabile tecnica di filtraggio delle polveri di classe M dell'aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef e due potenti turbine di bypass con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW consentono di aspirare trucioli e polveri fini e pericolosi (OEL ≥ 0,1 mg/m³) in grandi quantità. Questa macchina mobile è alimentata a corrente alternata ed è dotata di un filtro a tasche durevole e lavabile. grazie al suo design robusto e di facile manutenzione, si adatta perfettamente alle esigenze delle applicazioni industriali. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato utilizzando un carrello ergonomico, un muletto o una gru - senza bisogno di rimuovere la testa motrice per nessuna di queste opzioni. Se necessario, lo svuotamento può avvenire anche in un luogo specifico, come ad esempio un container.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo sportello di scarico manualePer uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Particolarmente robusto, particolarmente flessibileCon pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosiPer una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Comoda pulizia manuale del filtro
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vuoto (mbar/kPa)
|230 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|68
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|116
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|116,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di trucioli fini
- Per grandi quantità di polvere pericolosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)