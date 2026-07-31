Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef

IVR 100/24-2 Ef: aspiratore industriale mobile ideale per l'aspirazione sicura di grandi quantità di polveri fini e pericolose. Aspirazione elevata grazie alle potenti turbine bypass.

L'affidabile tecnica di filtraggio delle polveri di classe M dell'aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef e due potenti turbine di bypass con una potenza nominale di ingresso di 2,4 kW consentono di aspirare trucioli e polveri fini e pericolosi (OEL ≥ 0,1 mg/m³) in grandi quantità. Questa macchina mobile è alimentata a corrente alternata ed è dotata di un filtro a tasche durevole e lavabile. grazie al suo design robusto e di facile manutenzione, si adatta perfettamente alle esigenze delle applicazioni industriali. Il vano raccolta da 100 l può essere svuotato utilizzando un carrello ergonomico, un muletto o una gru - senza bisogno di rimuovere la testa motrice per nessuna di queste opzioni. Se necessario, lo svuotamento può avvenire anche in un luogo specifico, come ad esempio un container.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef: Comodo sportello di scarico manuale
Comodo sportello di scarico manuale
Per uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef: Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Dotato di due motori di ventilazione molto silenziosi
Per una potente aspirazione e prestazioni di pulizia ottimali. È possibile accendere le ventole separatamente per ottenere la potenza di aspirazione desiderata. La testina di azionamento estremamente silenziosa garantisce un'emissione uniforme dell'aria di raffreddamento.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Vuoto (mbar/kPa) 230 / 23
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale in ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 68
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Peso senza accessori (kg) 116
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 116,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 950 x 715 x 1640
Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef
Aspiratore industriale IVR 100/24-2 Ef
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di trucioli fini
  • Per grandi quantità di polvere pericolosa (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Accessori