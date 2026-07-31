Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef

IVR 100/30 Ef: aspiratore industriale robusto. Per l'aspirazione mobile e stazionaria di solidi - da trucioli fini e polveri pericolose, fino a sabbia e abrasivi per sabbiatura.

L'aspiratore industriale mobile azionato a coppia IVR 100/30 Ef è progettato appositamente per le esigenze industriali più impegnative in termini di prestazioni, robustezza e facilità d'uso. Dotato di unità ad innesto per carrelli elevatori saldati, occhielli per gru, uno sportello di svuotamento e un carrello ergonomico per la messa a terra. Possibilità di svuotare comodamente il suo vano raccolta da 100 l senza dover rimuovere la testa motrice. Grandi quantità di solidi, come trucioli e polveri fini, grossolane e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³), sabbia o abrasivi di sabbiatura, possono essere smaltiti in questo modo in modo rapido e semplice. Il sistema di filtraggio delle polveri di classe M con filtro a tasche resistente e lavabile e la pulizia manuale del filtro garantiscono un'aspirazione sicura, con una potenza di aspirazione sempre elevata e costante.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef: Comodo sportello di scarico manuale
Comodo sportello di scarico manuale
Per uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 88 / 315
Vuoto (mbar/kPa) 260 / 26
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale in ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 62
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Peso senza accessori (kg) 172
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 172,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 950 x 715 x 1985
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef
Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di polveri fini e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Per grandi quantità di solidi, come trucioli fini e grossi, sabbia, abrasivi di sabbiatura
Accessori