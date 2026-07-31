Aspiratore industriale IVR 100/30 Ef
IVR 100/30 Ef: aspiratore industriale robusto. Per l'aspirazione mobile e stazionaria di solidi - da trucioli fini e polveri pericolose, fino a sabbia e abrasivi per sabbiatura.
L'aspiratore industriale mobile azionato a coppia IVR 100/30 Ef è progettato appositamente per le esigenze industriali più impegnative in termini di prestazioni, robustezza e facilità d'uso. Dotato di unità ad innesto per carrelli elevatori saldati, occhielli per gru, uno sportello di svuotamento e un carrello ergonomico per la messa a terra. Possibilità di svuotare comodamente il suo vano raccolta da 100 l senza dover rimuovere la testa motrice. Grandi quantità di solidi, come trucioli e polveri fini, grossolane e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³), sabbia o abrasivi di sabbiatura, possono essere smaltiti in questo modo in modo rapido e semplice. Il sistema di filtraggio delle polveri di classe M con filtro a tasche resistente e lavabile e la pulizia manuale del filtro garantiscono un'aspirazione sicura, con una potenza di aspirazione sempre elevata e costante.
Caratteristiche e vantaggi
Comodo sportello di scarico manualePer uno svuotamento semplice, ad esempio in trasportatori o contenitori interrati. Svuotamento comodo e rapido del materiale aspirato, anche in caso di grandi quantità. Gli occhielli per gru consentono la presa e lo svuotamento in sicurezza tramite gru.
Particolarmente robusto, particolarmente flessibileCon pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
- Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vuoto (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|62
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|172
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|172,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Aree di applicazione
- Per grandi quantità di polveri fini e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Per grandi quantità di solidi, come trucioli fini e grossi, sabbia, abrasivi di sabbiatura