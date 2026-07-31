L'aspiratore industriale mobile azionato a coppia IVR 100/30 Ef è progettato appositamente per le esigenze industriali più impegnative in termini di prestazioni, robustezza e facilità d'uso. Dotato di unità ad innesto per carrelli elevatori saldati, occhielli per gru, uno sportello di svuotamento e un carrello ergonomico per la messa a terra. Possibilità di svuotare comodamente il suo vano raccolta da 100 l senza dover rimuovere la testa motrice. Grandi quantità di solidi, come trucioli e polveri fini, grossolane e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³), sabbia o abrasivi di sabbiatura, possono essere smaltiti in questo modo in modo rapido e semplice. Il sistema di filtraggio delle polveri di classe M con filtro a tasche resistente e lavabile e la pulizia manuale del filtro garantiscono un'aspirazione sicura, con una potenza di aspirazione sempre elevata e costante.