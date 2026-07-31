Aspiratore industriale IVR 100/40-Pp Sc
RI 332 V12: aspiratore industriale ad azionamento pneumatico per aspirare polveri e sostanze pastose. Con filtro a tasche.
L'aspiratore industriale RI 332 V12 con azionamento ad aria compressa multistadio genera una potenza di aspirazione estremamente elevata. In questo modo la polvere e anche le sostanze pastose possono essere trasportate su distanze maggiori. L'aspiratore pneumatico è dotato di un efficiente filtro a tasche, che filtra in modo affidabile anche le polveri fini. Il filtro a tasche è disponibile nella versione da 1,75 m² o da 3,2 m². Il sacco in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione consentono uno svuotamento privo di polvere. Il vano raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di abbassamento, che assicura anche una facile ripresa del lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PE
- Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione.
- Smaltimento della polvere semplice e sicuro grazie al sacchetto in PE.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
- Funzionamento regolare della leva di scuotimento per una potenza di aspirazione costantemente elevata.
Funzionamento silenzioso
- Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche
Dati tecnici
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Vuoto (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|4
|Tipo di aspirazione
|Pneumatico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|55 - 80
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|101
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|104,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|915 x 760 x 1620