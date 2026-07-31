L'aspiratore industriale RI 332 V12 con azionamento ad aria compressa multistadio genera una potenza di aspirazione estremamente elevata. In questo modo la polvere e anche le sostanze pastose possono essere trasportate su distanze maggiori. L'aspiratore pneumatico è dotato di un efficiente filtro a tasche, che filtra in modo affidabile anche le polveri fini. Il filtro a tasche è disponibile nella versione da 1,75 m² o da 3,2 m². Il sacco in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione consentono uno svuotamento privo di polvere. Il vano raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di abbassamento, che assicura anche una facile ripresa del lavoro.