Aspiratore industriale IVR-B 20/8
Aspiratore industriale da banco IVR-B 20/8 con vano raccolta in acciaio inox. Adatto per l'aspirazione di resti di stampa, trucioli e polvere grossolana.
IVR-B 20/08: aspiratore induastriale da banco, compatto e con altezza ridotta - perfetto per l'uso nell'industria della lavorazione dei metalli e della plastica. Il potente filtro a cartuccia e il vano raccolta in acciaio inox di alta qualità, lo rendono perfetto per aspirare senza difficoltà resti di stampa, trucioli e polveri. Il resistente canale laterale di aspirazione consente un utilizzo continuo senza compromessi, ad esempio nelle linee di produzione. Il silenziatore integrato riduce il livello di rumore al minimo. É molto semplice da utilizzare e di facile manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensioni compatteFacile da riporre e da fissare Le dimensioni compatte permettono diverse applicazioni. Il potente canale di aspirazione laterale permette applicazioni versatili.
Contenitore di raccolta in acciaio inox autoportanteIl contenitore di raccolta può essere sollevato dalla piastra di base della macchina. Le clip di sicurezza sul coperchio consentono un trasporto sicuro.
Soffiatore laterale resistente all'usuraMacchina compatta con potenza nominale assorbita di 0,8 kW per l'aspirazione di solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Dotato di un filtro a cartuccia durevole
- Per l'aspirazione sicura di solidi e piccole quantità di polvere fino alla classe di polvere M.
- Design del filtro molto chiaro e compatto.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Vuoto (mbar/kPa)
|90 / 9
|Capacità del contenitore (l)
|20
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|0,8
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|livello di pressione sonora (dB(A))
|70
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,7
|Peso senza accessori (kg)
|32
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|32,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|610 x 450 x 480