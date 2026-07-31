IVR-B 20/08: aspiratore induastriale da banco, compatto e con altezza ridotta - perfetto per l'uso nell'industria della lavorazione dei metalli e della plastica. Il potente filtro a cartuccia e il vano raccolta in acciaio inox di alta qualità, lo rendono perfetto per aspirare senza difficoltà resti di stampa, trucioli e polveri. Il resistente canale laterale di aspirazione consente un utilizzo continuo senza compromessi, ad esempio nelle linee di produzione. Il silenziatore integrato riduce il livello di rumore al minimo. É molto semplice da utilizzare e di facile manutenzione.