L'IVR-B 30/15: aspiratore industriale da banco, compatto e con altezza ridotta - perfetto per l'uso nell'industria della lavorazione dei metalli e della plastica. Il vano raccolta in acciaio inox di alta qualità resiste alle condizioni più difficili. Resti di stampa, trucioli e polvere possono essere aspirati in modo affidabile grazie al filtro a cartuccia. É molto semplice da utilizzare e di facile manutenzione. Il resistente canale laterale di aspirazione consente un utilizzo continuo senza compromessi, ad esempio nelle linee di produzione. Il silenziatore integrato riduce il livello di rumore al minimo.