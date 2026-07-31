IVR-B 50/30: aspiratore industriale da banco, compatto e con altezza ridotta - perfetto per l'uso nell'industria della lavorazione dei metalli e della plastica. É molto semplice da utilizzare e di facile manutenzione. Il resistente canale laterale di aspirazione consente un utilizzo continuo senza compromessi, ad esempio nelle linee di produzione. Grazie al filtro a cartuccia nel coperchio del contenitore, la macchina è perfetta per aspirare trucioli, resti di stampa e polvere grossolana. Il robusto contenitore in lamiera d'acciaio verniciata è progettato appositamente per l'uso industriale. Il silenziatore integrato riduce il livello di rumore al minimo.