Aspiratore industriale IVR-B 50/30
Aspiratore industriale da banco IVR-B 50/30 con filtro a cartuccia ideale per l'aspirazione di trucioli (metallici), residui di stampa e polvere grossolana.
IVR-B 50/30: aspiratore industriale da banco, compatto e con altezza ridotta - perfetto per l'uso nell'industria della lavorazione dei metalli e della plastica. É molto semplice da utilizzare e di facile manutenzione. Il resistente canale laterale di aspirazione consente un utilizzo continuo senza compromessi, ad esempio nelle linee di produzione. Grazie al filtro a cartuccia nel coperchio del contenitore, la macchina è perfetta per aspirare trucioli, resti di stampa e polvere grossolana. Il robusto contenitore in lamiera d'acciaio verniciata è progettato appositamente per l'uso industriale. Il silenziatore integrato riduce il livello di rumore al minimo.
Caratteristiche e vantaggi
Dimensioni compatteFacile da riporre e da fissare Le dimensioni compatte permettono diverse applicazioni. Il potente canale di aspirazione laterale permette applicazioni versatili.
Contenitore di raccolta in acciaio inox autoportanteIl contenitore di raccolta può essere sollevato dalla piastra di base della macchina. Le clip di sicurezza sul coperchio consentono un trasporto sicuro.
Soffiatore laterale resistente all'usuraMacchina compatta con potenza nominale di ingresso di 3 kW per l'aspirazione di solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Dotato di un filtro a cartuccia durevole
- Per l'aspirazione sicura di solidi e piccole quantità di polvere fino alla classe di polvere M.
- Design del filtro molto chiaro e compatto.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vuoto (mbar/kPa)
|260 / 26
|Capacità del contenitore (l)
|50
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|72
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1
|Peso senza accessori (kg)
|70
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|70,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|835 x 715 x 570