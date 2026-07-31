Aspiratore industriale IVR Pneumatik

RI 332 V27: aspiratore industriale ad azionamento pneaumatico. Ideale per aspirare polveri e sostanze pastose.

Il RI 332 V27 è un aspiratore industriale con azionamento pneumatico multistadio. L'elevata potenza di aspirazione assicura che le polveri e le sostanze pastose possano essere trasportate su lunghe distanze. Il filtro a tasche altamente efficiente è ideale anche per le polveri fini ed è disponibile con una superficie di 1,75 m² o 3,2 m². Il vano raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di abbassamento, con il quale il contenitore può anche essere ripreso facilmente. Il sacco in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione del RI 332 V27 garantiscono uno svuotamento a basso contenuto di polvere.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PE
  • Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
  • Funzionamento regolare della leva di scuotimento per una potenza di aspirazione costantemente elevata.
  • Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Funzionamento silenzioso
  • Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche

Dati tecnici

flusso d'aria (l/s/m³/h) 203 / 732
Vuoto (mbar/kPa) 500 / 50
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale in ingresso (kW) 7,5
Tipo di aspirazione Pneumatico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 55 - 80
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Peso senza accessori (kg) 107
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 110,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 915 x 760 x 1583
Aspiratore industriale IVR Pneumatik
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