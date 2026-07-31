Aspiratore industriale IVR Pneumatik
RI 332 V27: aspiratore industriale ad azionamento pneaumatico. Ideale per aspirare polveri e sostanze pastose.
Il RI 332 V27 è un aspiratore industriale con azionamento pneumatico multistadio. L'elevata potenza di aspirazione assicura che le polveri e le sostanze pastose possano essere trasportate su lunghe distanze. Il filtro a tasche altamente efficiente è ideale anche per le polveri fini ed è disponibile con una superficie di 1,75 m² o 3,2 m². Il vano raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di abbassamento, con il quale il contenitore può anche essere ripreso facilmente. Il sacco in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione del RI 332 V27 garantiscono uno svuotamento a basso contenuto di polvere.
Caratteristiche e vantaggi
Sistema di svuotamento a bassa polvere con sacchetto in PE
- Svuotamento a basso livello di polvere grazie al meccanismo di chiusura e al tubo di compensazione della pressione.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
- Funzionamento regolare della leva di scuotimento per una potenza di aspirazione costantemente elevata.
- Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Funzionamento silenzioso
- Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche
Dati tecnici
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vuoto (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|7,5
|Tipo di aspirazione
|Pneumatico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|55 - 80
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|107
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|110,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|915 x 760 x 1583