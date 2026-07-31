Il RI 332 V27 è un aspiratore industriale con azionamento pneumatico multistadio. L'elevata potenza di aspirazione assicura che le polveri e le sostanze pastose possano essere trasportate su lunghe distanze. Il filtro a tasche altamente efficiente è ideale anche per le polveri fini ed è disponibile con una superficie di 1,75 m² o 3,2 m². Il vano raccolta da 100 litri offre un comodo meccanismo di abbassamento, con il quale il contenitore può anche essere ripreso facilmente. Il sacco in PE e il tubo flessibile di compensazione della pressione del RI 332 V27 garantiscono uno svuotamento a basso contenuto di polvere.