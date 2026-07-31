Aspiratore industriale IVR Pneumatik
RI 311 V27: aspiratore industriale ad azionamento pneumatico, dotato di filtro a tasche. Grazie allo sportello di svuotamento smaltisce facilmente i rifiuti.
RI 311 V27: aspiratore industriale con azionamento pneumatico, dotato di filtro a tasche. La macchina è dotata di uno sportello di svuotamento manuale per facilitare lo smaltimento dei materiali pesanti. Il telaio può essere sollevato da un muletto e trasportato con una gru. Il RI 311 V27 è stato sviluppato appositamente per l'aspirazione di mezzi pesanti come sabbia, ghisa grigia e mezzi di sabbiatura e può essere utilizzato, ad esempio, nelle fonderie.
Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di svuotamento comodo e veloce con una gru
- Gli occhielli della gru permettono una presa e uno svuotamento sicuri con la gru.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
- L'azionamento regolare della leva di scuotimento garantisce una potenza di aspirazione costante.
- Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
- Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Funzionamento silenzioso
- Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche
Dati tecnici
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vuoto (mbar/kPa)
|500 / 50
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|7,5
|Tipo di aspirazione
|Pneumatico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|livello di pressione sonora (dB(A))
|55 - 80
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,75
|Peso senza accessori (kg)
|123
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|138,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|972 x 714 x 1629