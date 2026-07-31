Aspiratore industriale IVR Pneumatik

RI 311 V27: aspiratore industriale ad azionamento pneumatico, dotato di filtro a tasche. Grazie allo sportello di svuotamento smaltisce facilmente i rifiuti.

RI 311 V27: aspiratore industriale con azionamento pneumatico, dotato di filtro a tasche. La macchina è dotata di uno sportello di svuotamento manuale per facilitare lo smaltimento dei materiali pesanti. Il telaio può essere sollevato da un muletto e trasportato con una gru. Il RI 311 V27 è stato sviluppato appositamente per l'aspirazione di mezzi pesanti come sabbia, ghisa grigia e mezzi di sabbiatura e può essere utilizzato, ad esempio, nelle fonderie.

Caratteristiche e vantaggi
Possibilità di svuotamento comodo e veloce con una gru
  • Gli occhielli della gru permettono una presa e uno svuotamento sicuri con la gru.
Facile pulizia del filtro grazie al meccanismo di scuotimento manuale
  • L'azionamento regolare della leva di scuotimento garantisce una potenza di aspirazione costante.
  • Sistema di pulizia filtro manuale impareggiabile grazie anche al rinforzo in lattice di ogni sacchetto filtro.
Equipaggiato per la classe di polvere M per un'elevata sicurezza sul lavoro
  • Ingegneria dei filtri di classe M per l'aspirazione di polveri pericolose.
Funzionamento silenzioso
  • Funzionamento silenzioso grazie all'unità di azionamento insonorizzata.
Specifiche

Dati tecnici

flusso d'aria (l/s/m³/h) 203 / 732
Vuoto (mbar/kPa) 500 / 50
Capacità del contenitore (l) 100
Potenza nominale in ingresso (kW) 7,5
Tipo di aspirazione Pneumatico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 55 - 80
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Peso senza accessori (kg) 123
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 138,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 972 x 714 x 1629
Aspiratore industriale IVR Pneumatik
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