RI 311 V27: aspiratore industriale con azionamento pneumatico, dotato di filtro a tasche. La macchina è dotata di uno sportello di svuotamento manuale per facilitare lo smaltimento dei materiali pesanti. Il telaio può essere sollevato da un muletto e trasportato con una gru. Il RI 311 V27 è stato sviluppato appositamente per l'aspirazione di mezzi pesanti come sabbia, ghisa grigia e mezzi di sabbiatura e può essere utilizzato, ad esempio, nelle fonderie.