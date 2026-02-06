Aspiratore industriale IVS 100/40 M

IVS 100/40 M: aspiratore industriale di classe super certificato per la classe di polveri M, ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute.

Il modello di base della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super - con certificazione per la classe di polveri M - offre prestazione impressionanti e un equipaggiamento eccellente. L'IVS 100/40 M è dotato di un efficiente motore trifase (IE2) con avviamento graduale per evitare picchi di potenza all'avvio della macchina e di un potente canale di aspirazione laterale da 4,0 kW. Il grande filtro a stella raccoglie in modo affidabile le polveri fini pericolose per la salute, mentre lo scuotifiltro orizzontale assicura una facile pulizia del sistema filtrante. Un altro vantaggio sono le molte opzioni per riporre gli accessori: in questo modo vengono conservati in modo sicuro durante il lavoro e durante il trasporto della macchina. Questa macchina è progettata per il funzionamento continuo ed è dotata di un contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri, con un comodo meccanismo di abbassamento. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVS 100/40 M: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVS 100/40 M: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 4 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Aspiratore industriale IVS 100/40 M: Pulizia manuale del filtro IVS
Pulizia manuale del filtro IVS
Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
  • Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 138 / 500
Aspirazione (mbar/kPa) 175 / 17,5
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 4,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 70 ID 50
Rumorosità (dB(A)) 75
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 2,2
Peso senza accessori (kg) 142
Peso con imballo (kg) 148,3
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
