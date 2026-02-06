Il modello di base della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super - con certificazione per la classe di polveri M - offre prestazione impressionanti e un equipaggiamento eccellente. L'IVS 100/40 M è dotato di un efficiente motore trifase (IE2) con avviamento graduale per evitare picchi di potenza all'avvio della macchina e di un potente canale di aspirazione laterale da 4,0 kW. Il grande filtro a stella raccoglie in modo affidabile le polveri fini pericolose per la salute, mentre lo scuotifiltro orizzontale assicura una facile pulizia del sistema filtrante. Un altro vantaggio sono le molte opzioni per riporre gli accessori: in questo modo vengono conservati in modo sicuro durante il lavoro e durante il trasporto della macchina. Questa macchina è progettata per il funzionamento continuo ed è dotata di un contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri, con un comodo meccanismo di abbassamento. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).