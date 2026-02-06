Aspiratore industriale IVS 100/40 M
IVS 100/40 M: aspiratore industriale di classe super certificato per la classe di polveri M, ideale per l'aspirazione di grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute.
Il modello di base della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super - con certificazione per la classe di polveri M - offre prestazione impressionanti e un equipaggiamento eccellente. L'IVS 100/40 M è dotato di un efficiente motore trifase (IE2) con avviamento graduale per evitare picchi di potenza all'avvio della macchina e di un potente canale di aspirazione laterale da 4,0 kW. Il grande filtro a stella raccoglie in modo affidabile le polveri fini pericolose per la salute, mentre lo scuotifiltro orizzontale assicura una facile pulizia del sistema filtrante. Un altro vantaggio sono le molte opzioni per riporre gli accessori: in questo modo vengono conservati in modo sicuro durante il lavoro e durante il trasporto della macchina. Questa macchina è progettata per il funzionamento continuo ed è dotata di un contenitore in acciaio inossidabile da 100 litri, con un comodo meccanismo di abbassamento. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).
Caratteristiche e vantaggi
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 4 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVSUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
- Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Aspirazione (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|4,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|75
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|142
|Peso con imballo (kg)
|148,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no